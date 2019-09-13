Суданские власти повторно рассмотрят дела сирийцев и других иностранцев, которым было предоставлено суданское гражданство при свергнутом лидере Омаре аль-Башире.

Генеральный директор суданской полиции Адиль Мохамед Ахмед Башайер объявил во вторник о создании комитета по рассмотрению документов иностранцев, натурализованных в годы правления бывшего лидера.

Башайер сказал, что проверка проводится с целью «сохранения суданской идентичности».

При Аль-Башире Судан проводил щедрую политику натурализации в отношении сирийских беженцев, спасающихся бегством от гражданской войны, и кувейтских «бидун», которые из-за строгих и дискриминационных законов не могут получить гражданство в своей собственной стране.

Слухи об отсутствии ограничений на случаи натурализации якобы вызывают некоторое недовольство среди граждан Судана.

Пресс-служба полиции опубликовала заявление о том, что комитет рассмотрит вопрос соответствия новых граждан необходимым условиям правового контроля для сохранения гражданства.

Башайер добавил, что ревизия займет две недели, прежде чем ее результаты будут представлены властям для принятия окончательного решения.

Различные сообщения проливают свет на незаконные сети, связанные с внутренним кругом Башира, которые предлагают богатым сирийцам паспорта стоимостью не менее 10 000 долларов США в условиях бурной торговли на черном рынке.

По оценкам, в настоящее время в Судане проживает около 300 000 сирийцев, а в 2016 году 4 000 человек получили гражданство Судана.

Вопрос стал скандальным в 2018 году после того, как кувейтские СМИ сообщили, что Судан дает свое гражданство кувейтским «бидун», однако правительство Судана отрицает эти обвинения.

Несмотря на отрицание, протестующие вышли на улицы в гневе, скандируя «Судан не продается».

Ну а мы отметим то, о чем твердим уже не в первый и не во второй раз — национализм ближневосточных обществ живет сам по себе, и вовсе не нуждается в подстрекательстве со стороны якобы марионеточных правителей.