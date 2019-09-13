Семь человек погибли в результате теракта на юго-востоке Турции

Семь человек погибли и еще 10 ранены в юго-восточной Турции, машина с местными сельскими жителями подорвалась на самодельном взрывном устройстве, сообщает администрация Диярбакыра.

Считается, что СВУ было установлено боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении ведомства. Инцидент в очередной раз опровергает утверждение РПК и их фанатов на Западе, что объектами террора РПК являются лишь турецкие военные и полиция. На самом деле, гражданские, как курды, так и турки, страдают от терроризма не меньше.

Взрыв в четверг вечером произошел в районе Кульп провинции Диярбакыр, говорится в сообщении.

В последние месяцы турецкое правительство усилило давление на курдские сепаратистские группировки и политиков.

В августе оно сняло с должности трех мэров за предполагаемые связи с РПК и арестовал более 400 человек на фоне углубляющихся репрессий против Демократической партии народов (ДПН), известной как легальное крыло РПК.

Мэры провинций Диярбакыр, Мардин и Ван в восточной Турции - все члены ДПН, избранные в марте - были отстранены от работы.

Министерство внутренних дел заявило, что против них возбуждены уголовные дела за пропаганду терроризма или за членство в террористической организации.

Между тем, почти не замеченной в мировых СМИ остается акция родителей курдских молодых людей, присоединившихся к РПК. Матери курдских боевиков пикетируют офис ДПН в Диярбакыре, требуя возвращения их детей.