Дюжина индуистов утонула из-за слишком тяжелого идола Ганеши в их лодке

В Индии по меньшей мере 12 человек утонули в озере во время религиозного ритуала в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш.

Инцидент произошел в пятницу, примерно в 4:30 утра по местному времени (23:00 по Гринвичу в четверг), когда в лодку, в которой находилось уже около 20 человек, погрузили идол индуистского слоноподобного «божества» Ганеши, из-за чего лодка не выдержала и перевернулась.

«На данный момент было найдено двенадцать тел, и продолжается поиск еще одного человека», - говорится в заявлении Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Министр штата ПК Шарма сообщил агентству Anadolu, что утонувшие люди «взяли огромного идола Ганеши, а во время погружения лодка, в которой они сидели, накренилась, а затем опрокинулась».

«Мы уже начали расследование инцидента», - сказал он.

Ритуал, приведший к смерти более десятка индуистов, отмечает цикл рождений Ганеши.

Эта неделя знаменует собой окончание фестиваля Ганеш Чатуртхи, также известного как Винаяка Чатуртхи, когда красочно украшенные идолы Ганешы погружаются в воду.

Правительство штата объявило о компенсации 400 000 рупий (5600 долларов США) родственниках утонувших.