Facebook наложил санкции на страницу израильского премьер-министра

Facebook запретил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху отправлять личные сообщения после его открытого подстрекательства против арабских граждан и избранных арабских лидеров в Израиле.

В сообщении, которое он отправил своим последователям через Facebook, Нетаньяху разжигал ненависть против арабских граждан и, в частности, против депутата Аймана Одеха.

В своем сообщении Нетаньяху сказал: «Формирование опасного левого правительства должно быть предотвращено на следующей неделе, с Лапидом и Одехом, Ганцем и Либерманом, светское, слабое левое правительство, сформированное арабами, которые хотят уничтожить нас всех, детей, женщин и мужчины. Это правительство позволит Ирану приобрести ядерную бомбу, чтобы уничтожить всех нас».

В этом контексте член Объединенного арабского списка Айман Одех немедленно связался с Facebook и попросил их удалить эти подстрекательские сообщения и наказать Нетаньяху.

По просьбе Одеха, Facebook лишил Нетаньяху права отправлять личные сообщения с его учетной записи за нарушение правил платформы.

Предвыборный штаб Нетаньяху попытался обелить премьер-министра, сообщив, что страницу ведет не он сам, а его сторонник, и что сообщение было опубликовано без согласия Нетаньяху, и было удалено, как только сам Нетаньяху узнал об этом.

Скорее всего это действительно так, вряд ли сам Нетаньяху ведет свои социальные сети. Тем не менее, без всякой симпатии к цензуре в Facebook, отметим, что если официальная страница израильского премьер-министра (кто бы не занимался ее администрацией) признается одиозной уже даже сетью Цукерберга, это многое говорит об уровне право-сионистской риторики.