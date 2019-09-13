В Египте 11 лидеров Братьев-мусульман приговорены к пожизненному заключению

Каирский уголовный суд приговорил 11 высокопоставленных лидеров Братьев-мусульман*, включая верховного руководителя Мухаммада Бадеи, к пожизненному заключению в тюрьме за шпионаж в пользу ХАМАС, сообщает Кудс Пресс. Приговор был вынесен 11 сентября.

Бывший спикер парламента Саад аль-Кататни, заместитель руководителя БМ Хайрат аль-Шатер (он же бывший кандидат в президенты, вместо которого на выборы пошел Мухаммад Мурси), Иссам аль-Ариан, Мухаммад аль-Бельтаджи были среди осужденных.

Покойному президенту Египта Мухаммаду Мурси было предъявлено обвинение по этому же делу.

Суд также приговорил трех других должностных лиц из офиса Мурси к десяти годам лишения свободы по тем же обвинениям. Двое других получили семилетние сроки, а пять других были оправданы.

Постановления могут быть обжалованы в течение 60 дней.

Напомним, что придя к власти, нынешний президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси объявил Братьев-мусульман вне закона, арестовал и убил тысячи их сторонников.

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