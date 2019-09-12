Узбекистан установил безвизовый режим с Китаем

С 1 января следующего года в Узбекистане начнет действовать безвизовый режим въезда в страну для граждан Китайской Народной Республики, включая Специальный административный район Гонконг. Соответствующий указ президент Шавкат Мирзиёев подписал 12 сентября, сообщает издание Фергана со ссылкой на министерство юстиции Узбекистана.

Теперь граждане Китая смогут въезжать в Узбекистан через международные аэропорты без оформления разрешительных документов, если срок пребывания не превысит семи дней.

Ранее, в марте этого года власти Узбекистана уже упростили визовый режим для граждан Гонконга. Им разрешили оформлять электронные визы, а также предоставили право получать вид на жительство. Добавим, что электронные визы появились в Узбекистане в июле 2018 года одновременно с введением безвизового въезда для иностранцев до 16 лет и пятисуточного безвизового въезда для транзитных пассажиров.

Также с 1 января 2020 года Узбекистан вводит безвизовый режим с 20 странами Карибского бассейна. Это нововведение позволило республике стать второй после Грузии страной на пространстве СНГ и первой в Центральной Азии, имеющей столь либеральный режим въезда для иностранных граждан.

По данным Госкомтуризма Узбекистана, в июне текущего года республику посетили 5283 гражданина Китая. Если учитывать только страны дальнего зарубежья, то за указанный период по числу въехавших в страну иностранцев китайцы уступили лишь гражданам Турции (5745) и Афганистана (5474).

Китай также является крупнейшим экономическим партнером Узбекистана. В первом полугодии 2019 года, согласно отчету Госкомстата центральноазиатской республики, внешнеторговый оборот между странами составил $3,9 млрд.