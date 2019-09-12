Отставка Джона Болтона вызвана его ястребиной позицией по отношению к Ирану - Bloomberg

Увольнение Джона Болтона, бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, связано с принципиальным разногласием по вопросу ослабления санкций против Ирана, говорится в сообщении Bloomberg.

Трамп уволил Болтона, заявив в твиттере, что он «категорически не согласен» со многими ястребиными позициями Болтона, включая отношения с Ираном и Северной Кореей.

Иран тем временем заявил, что США должны дистанцироваться от "поджигателей войны", вроде Болтона.

Но сам Болтон предложил другую версию, заявив, что подал в отставку за день до этого.

Хотя ни для кого не секрет, что Трамп и Болтон не раз сталкивались по ряду ключевых внешнеполитических вопросов, время отставки Болтона более конкретно связано с его критикой Трампа из-за возможной готовности американского президента ослабить санкции против Ирана, ради возможной встречи с президентом Хасаном Рухани.

Ссылаясь на трех анонимных людей, знакомых с этим вопросом, Bloomberg сообщил, что Болтон решительно выступил против этой идеи, когда она была поднята в Овальном кабинете в понедельник.

После того, как министр финансов Стивен Мнучин выразил поддержку идее Трампа, «Трамп решил отстранить Болтона» в тот же день.

Болтон был активным сторонником кампании США по «максимальному давлению» на Иран. Считается, что именно он выступил инициатором отказа США от ядерной сделки 2015 года с Ираном и введения новых санкций. Он также давно призывал нанести превентивный удар по Тегерану, чтобы уничтожить его ядерную программу.

По словам людей, на которых ссылается Bloomberg, Белый дом начал подготовку к встрече Трампа с Рухани в кулуарах ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН в течение недели с 23 сентября в Нью-Йорке.

На вопрос после отстранения Болтона, может ли Трамп встретиться с Рухани, государственный секретарь Майк Помпео, который в течение нескольких месяцев редко упускал возможность проехаться по Ирану, был поразительно оптимистичен.

«Конечно», - ответил Помпео. «Президент ясно дал понять, что готов встретиться без предварительных условий».

И все же Трамп остается двусмысленным в вопросе ослабления санкций в отношении Ирана. Репортерам в среду он сказал просто: «Посмотрим, что произойдет».

С другой стороны, Рухани сказал, что он будет рассматривать встречу только в том случае, если США снимают санкции, что было неприемлемым для Болтона, который был близок к вооруженной иранской оппозиции и в прошлом призывал к насильной смене режима.

По словам Чарльза Купчана, старшего сотрудника Совета по международным отношениям, теперь, когда Болтон вне игры, шансы на военную эскалацию на Ближнем Востоке уменьшились.

«Слишком сложно сказать, произойдет ли встреча, учитывая вопрос, является ли она политически приемлемой для обоих лидеров», - цитирует Bloomberg Купчана.

«Но вероятность встречи возросла, потому что один из ее главных хулителей теперь без работы».

Раздражительные отношения между Болтоном и Трампом давно демонстрировали их разногласиях по поводу международной политики.

В среду Трамп заявил, что Болтон был «катастрофой» для политики относительно Северной Кореи, «не подходил для» для Венесуэлы, и не ладил с важными чиновниками администрации.

Трамп сказал, что Болтон допустил ошибки, в том числе обидел лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, потребовав, чтобы тот следовал «ливийской модели» и сдал все свое ядерное оружие.

«Мы были очень огорчены, когда Джон Болтон говорил о ливийской модели ... что за беда», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Северная Корея осуждала Болтона как «маньяка войны» и «человеческую мразь». В прошлом году она угрожал отменить первую встречу на высшем уровне между Кимом и Трампом после того, как Болтон предложил ливийскую модель одностороннего разоружения. В прошлом Болтон также предлагал использовать военную силу для свержения правящей династии страны.

Усилия Трампа по взаимодействию с Северной Кореей почти полностью развалились в феврале после того, как он последовал совету Болтона на втором саммите в Ханое и вручил Киму листок бумаги, в котором содержался призыв к передаче ядерного оружия американцам.

Аналитики говорят, что устранение Болтона может помочь усилиям США по оживлению переговоров, но Вашингтону не станет легче убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Отметим, что с оптимизмом отставку Болтона восприняли и в Турции, где его считают одним из ключевых сторонников союза США с сирийским филиалом РПК.