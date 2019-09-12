Шеффилд - первый британский город, признавший государство Палестина

Шеффилд стал первым городом Великобритании, признавшим Государство Палестина. Власти города надеются, что этот шаг окажет влияние на другие города и, в конечном счете, правительство Великобритании, чтобы последовать их примеру.

Городской совет Шеффилда единогласно принял предложение официально признать суверенное государство Палестина, став первым городом в Великобритании, сделавшим это. В предложении «отмечалось, что нынешнее правительство Соединенного Королевства, похоже, не намерено признавать Палестину», и эта позиция «противоречит обязательству Лейбористской партии признать Палестину полноправным государством в рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с законодательством Великобритании».

Городской совет Шеффилда, как и большинство городских советов на севере Великобритании, состоит в основном из членов Лейбористской партии. Теперь он надеется, что его действия увеличат давление на правительство Великобритании, которым руководят консерваторы, чтобы пойти по его стопам.

Объявлению предшествовала церемония, во время которой палестинский посол в Великобритании Хусам Зомлот поднял палестинский флаг возле городской ратуши.

Зомлот охарактеризовал признание как «великий акт» исторического значения, в то время как Шеффилдская палестинская кампания солидарности «приветствует Совет, обращающий внимание на продолжающийся отказ палестинскому народу в самоопределении».