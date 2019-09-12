ООН обвиняет в военных преступлениях в Сирии режим Асада, РФ и США

Организация Объединенных Наций обвинила несколько сторон в совершении военных преступлений в Сирии, прежде всего сирийский режим, Россию и Соединенные Штаты. В среду следователи ООН заявили, что в результате авиаударов, проведенных возглавляемой США коалицией в Сирии, погибли и получили ранения многие гражданские лица, указав, что необходимые меры предосторожности были проигнорированы и могли быть совершены военные преступления.

Согласно отчету комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, сирийский режим и авиация его российского союзника, также ведут жестокую кампанию, направленную против медицинских учреждений, школ, рынков и пахотных земель. Таким образом, многие подробности о кампании могут составлять военные преступления.

Следователи также обвинили Хайат Тахрир аш-Шам, в прошлом Фронт Аль-Нусра*, в неизбирательной стрельбе ракетами и убийстве мирных жителей.

В докладе ООН указывалось, что операция «Буря Аль-Джазира», начатая коалицией в декабре прошлого года в восточном городе Хаджин, последней крупной крепости ИГИЛ*, привела к большому числу жертв среди гражданского населения, включая серию ударов 3 января, в результате которых погибли 16 мирных жителей, 12 из которых дети.

Следователи также обнародовали информацию о том, что ночные рейды, начатые Сирийскими демократическими силами (СДС) при поддержке вертолетов коалиции, привели к гибели и ранениям мирных жителей в некоторых районах провинции Дейр-эз-Эзор, что является явным нарушением международного права.

В докладе также обвиняются силы сирийского режима в нанесении повторных авиаударов в Саракибе, к северо-западу от Идлиба, 9 марта, в результате которых была повреждена женская и детская больницы, хотя проправительственные силы заранее знали координаты больницы.

В Идлибе силы режима сбросили 14 мая от двух до четырех ракет на рыбный рынок и начальную школу для девочек в Джиср-эш-Шугуре, убив по меньшей мере восемь мирных жителей. «Такие нападения могут представлять собой военное преступление, связанное с преднамеренным нападением на то, что должно быть защищено, и на медицинский персонал», - подчеркнула комиссия.

В докладе освещались события, имевшие место во время сирийского конфликта в течение всего года, вплоть до июля прошлого года, на основе почти 300 интервью и анализа спутниковых изображений, фотографий и фрагментов видео.

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