В России реже всего разводятся жители Чечни и Ингушетии

В 2019 году самые крепкие браки в России отмечались в двух республиках — Чечне и Ингушетии. По данным Росстата, которые приводят "Известия" в этом году в республиках на тысячу браков пришлось 147 разводов в Чечне и 197 разводов в Ингушетии.

Всего же по официальным данным, в 2019 году за период с января по июль в России распался 621 брак на 1 тыс. заключенных союзов против 705 разводов на 1 тыс. браков в 2018 году.

Чаще всего за этот период разводились жители Ленинградской (889 разводов на тысячу заключенных браков) и Сахалинской (878 разводов) областей, Ненецкого автономного округа (856 разводов), Карелии (813 развода) и Белгородской области (779 разводов).

Помимо Чечни и Ингушетии самые низкие показатели разводов зафиксированы в Тыве (251 развод), Дагестане (278 разводов) и Северной Осетии (488 разводов).