Вашингтон вводит новые санкции против "исламистов" накануне годовщины терактов 11 сентября

Вашингтон накануне 18-й годовщины терактов 11 сентября объявил о введении дополнительных американских санкций против ряда лиц и групп.

Список из 15 лидеров, отдельных лиц и организаций, связанных с такими группами, как Хамас, Аль-Каида*, ИГИЛ* и иранский Корпус стражей исламской революции, были названы в новом списке санкций Министерства финансов США в качестве «широкого круга террористов и их сторонников».

Санкции были применены с использованием новых инструментов из исполнительного распоряжения, недавно обновленного президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

«После ужасных атак 11 сентября правительство США переориентировало свои усилия по борьбе с терроризмом, чтобы постоянно приспосабливаться к возникающим угрозам», - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

«Обновленный указ президента Трампа о борьбе с терроризмом усиливает полномочия, которые мы используем для контроля за финансами террористических групп и их лидеров, чтобы они были максимально надежными», - сказал Мнучин.

В список лидеров, попавших под санкции, входят живущий в Турции Захер Джабарин, глава финансового офиса ХАМАС, и Мухаммад Саид Изади, команудющий палестинского отделения КСИР, живущий в Ливане.

Между тем, в заявлении также были названы мальдивский гражданин в Бразилии, который занимался наймом боевиков для ИГИЛ в Афганистане, а также участник ИГИЛ на Филиппинах.

Но помимо прочего, в санкционный список попали ряд обменных пунктов и ювелирная компания на юге Турции.

Этот шаг гарантирует, что вся собственность, принадлежащая людям, попавшим в список, будет заблокирована, а американским гражданам будет запрещено иметь деловые отношения с ними.

Напомним, что в прошлом месяце министерство финансов США ввело санкции против банков и частных лиц в Омане и Ливане в связи с предполагаемыми связями с "Хизбаллой" и ХАМАС.

Были приняты меры в отношении трастового банка «Джаммал» в Ливане, который считается финансовым крылом ливанского шиитского движения «Хизбалла».

Люди в Омане также подверглись преследованиям со стороны правительства США за то, что якобы они выступили в качестве посредников для направления денежных средств из Ирана в Газу для ХАМАС.

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