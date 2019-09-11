Очередной вайнах убит в российской колонии

В СИЗО №1 Липецкой области погиб житель Сунженского района Ингушетии Ахмет Бачалов. Родственники погибшего заявляют о его убийстве, сообщается на сайте проекта "Gulagu.net".

На сайте также опубликованы фотографии убитого со следами физического насилия. На странице в Instagram news_ingushetii сообщается, что сегодня, 10 сентября, состоятся похороны Бачалова.

Координатор проекта "Gulagu.net" Борис Ушаков обратился в Следственный комитет России и ФСИН РФ с заявлением, в котором просит организовать проверку обстоятельств гибели Бачалова, которая произошла 8 сентября.

"Сотрудники администрации данного учреждения пояснили родственникам и близким убитого, что якобы Бачалов повесился. Однако данная причина смерти недопустима, так как Бачалов А.М. не был склонен к самоубийству, у него были большие планы на жизнь. После освобождения он планировал воспитывать и обеспечивать своих детей", – говорится в заявлении Ушакова.

Кроме того, как указано в обращении, на шее Бачалова отсутствует борозда, имеется множество повреждений на кистях рук, ногах, шее. Также на шее имеются колотая рана и ссадины, что свидетельствует о том, что Бачалову повредили шею колющим предметом.

"8 сентября 2019 года около 6 утра сотрудниками ФКУ СИЗО-1 в одной из камер режимного корпуса обнаружено тело осуждённого, совершившего акт суицида через повешение. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа и судебно-медицинский эксперт. При предварительном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено", - прокомментировали инцидент в УФСИН по Липецкой области.