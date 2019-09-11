Нетаньяху пообещал после выборов аннексировать долину реки Иордан

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль аннексирует долину реки Иордан, если он будет переизбран. Это драматическое объявление прозвучало во вторник.

Напомним, что долина реки Иордан является границей между Западным берегом и Израилем на западе и Иорданией на востоке.

«Единственное место, где суверенитет может быть применен сразу после выборов, - это долина реки Иордан. Следующее правительство применит суверенитет Израиля к долине реки Иордан», - сказал он.

Правительства Израиля давно заявляли, что долина реки Иордан является частью страны и что они никогда не откажутся от контроля над ней.

Долина была завоевана Израилем во время войны в 1967 году и с тех пор в основном находилась под его военным и административным контролем.

Израиль всегда утверждал, что не может отказаться от нее по соображениям безопасности.

Однако палестинцы рассматривают ее в качестве неотъемлемой части будущего палестинского государства.

По данным правозащитной группы «Бецелем», север Мертвого моря и долина реки Иордан «составляют почти 30 процентов территории Западного берега. Здесь проживает около 65 000 палестинцев и около 11 000 [израильских] поселенцев».

Несмотря на оккупацию Израилем региона, официальная аннексия привет к полному контролю Израиля над регионом, что означало бы катастрофу для палестинцев, которые в настоящее время там живут, и станет еще одним серьезным ударом по жизнеспособности палестинского государства.

Предвыборное обещание Нетаньяху ожидаемо вызвало негативную реакцию у палестинцев и у более-менее здоровой части международного сообщества.

«Он не только разрушает решение о двух государствах, но и разрушает все шансы на мир», - заявила высокопоставленный чиновник Палестинской администрации Ханан Ашрави.

«Это полное изменение игры».

Саэб Эрекат, главный палестинский переговорщик, заявил, что аннексия будет "явно незаконной".

Он призвал международное сообщество «действовать сейчас, чтобы помешать Нетаньяху и его союзникам уничтожить любые оставшиеся перспективы мира».

«Предвыборное обещание Нетаньяху, который перед выборами дает все виды незаконных и агрессивных сообщений, является расистским государством апартеида», - написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем официальном аккаунте в Twitter на английском и турецком языках.

«Мы будем защищать права и интересы наших палестинских братьев и сестер до конца», - добавил он.

Тем временем Организация Объединенных Наций предупредила Нетаньяху, что его план по аннексии долины реки Иордан не будет иметь «международно-правовой силы».

«Позиция генерального секретаря всегда была ясной: односторонние действия не помогают в мирном процессе», - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Любое решение Израиля навязать свои законы, юрисдикции и администрацию на оккупированном Западном берегу не имеет никакой международной юридической силы», - добавил представитель ООН.

«Такая перспектива будет разрушительной для потенциала возрождения переговоров, регионального мира и самой сути решения о двух государствах».