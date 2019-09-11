Ингушетия: русский парень убит за отказ "сотрудничать" с силовиками

В августе в Ингушетии российские военные похитили и запытали русского парня, мусульманина по вероисповеданию. Его убили за то, что он отказался сотрудничать с ФСБ РФ и «стучать» на знакомых, друзей, соседей. Убили и обвинили в причастности к запрещенной группировке.

Мужчине было 38 лет. Звали его Павел Загилов.

Напомним, 7 августа 2019 года, в с.Вознесенское Малгобекского района Ингушетии, сотрудники силовых структур якобы провели спецоперацию. Отдельные СМИ сообщили, что в заброшенном доме ликвидирован мужчина, 1981 г.р., при котором обнаружены 2 гранаты, взрывное устройство и ружье «Сайга». В том же пресс-релизе убитого назвали боевиком группировки называемой «ИГИЛ», обвинили в изготовлении взрывного устройства, хранении оружия и вербовке населения в вышеназванную террористическую организацию.

Павел Юрьевич Загилов родился, вырос и проживал в г.Малгобек. Рос среди ингушей, прекрасно владел ингушским языком. 14 лет назад он принял Ислам, нормы которого, по словам знакомых, ответственно соблюдал: регулярно посещал мечеть, постился, совершал пятикратную молитву. Был женат на ингушке, воспитывал двоих детей, совсем еще маленьких. Сиротами остались трехлетний сын и полуторагодовалая дочь.

Знакомые и соседи говорят о Загилове, как о человеке скромном, воспитанном, добром, отзываются о нем с уважением. Кроме того, по их словам, Павел помогал нуждающимся, несмотря на то, что сам жил с семьей очень скромно.

Не судим, приводов в полицию не имел.

За 4 дня до гибели Павел вышел из дома в магазин. По дороге его похитили в люди в масках, чему есть свидетели. Соседи Павла утверждают, что незадолго до этого, мужчина в форме сотрудника полиции ходил по подъезду и уточнял: кто и в какой квартире проживает. Они утверждают, что это не был их участковый, которого они хорошо знают.

Ранним утром 7 августа, в сети Интернет появилась информация о контртеррористической операции, проведенной в с.Вознесенское, в ходе которой силовики ликвидировали человека. Личность убитого мужчины была сразу «установлена», и как сообщили СМИ, опознал Загилова участковый с.Вознесенское, тогда как Павел не имел никакого отношения к этому населенному пункту.

Родных Павла Загилова вызвали на формальное опознание лишь к обеду.

Имеются достоверные сведения о том, что сотрудники ФСБ встречались с Загиловым и склоняли его к сотрудничеству. Павел был для них ценным человеком, так как дружил с ингушами, являлся мусульманином и владел ингушским. Несмотря на угрозы, он отказал оборотням.

Силовики не ограничились лишь убийством. На мужчину навешали ярлыки, назвали опаснейшим бандитом с планом на теракт, билетом в кармане на самолет в Сирию, и прочее в духе мерзавцев из известной конторы.

В Ингушетии всем известна одна истина: если тело человека после его убийства силовиками выдали родным для захоронения, значит «правоохранительная» система не считает убитого преступником. Тело Павла Загилова выдали родственникам по первой же просьбе.

На теле убитого парня были обнаружены следы пыток, а именно гематомы, переломы и другие свидетельства.

Павла похоронили в родном городе, согласно мусульманским законам. Присутствующие на похоронах местные жители говорили о том, как легко и совершенно безнаказанно у нас могут лишить жизни человека. А после оболгать уже убитого, прикрыть его телом свои темные дела, и к тому же получить за это бонусы.

Дело Павла Загилова напоминает ситуацию с сыном и племянником общественного деятеля Макшарипа Аушева. В 2007 году сотрудники управления ФСБ по Ингушетии похитили племянника Макшарипа, пытали его и требовали «сотрудничества». Молодой человек согласился, чтобы избавиться от мучений, а вырвавшись на свободу, написал заявление в прокуратуру о случившемся. Чекисты обещали жестоко отомстить ему за это, и вскоре похитили снова, но уже вместе с сыном Макшарипа Аушева. Над парнями издевались в секретном концлагере в селении Гойты Чеченской Республики, после чего обвешали взрывчаткой и собирались взорвать. Однако, волнения, начавшиеся в Ингушетии, стихийный митинг в районе «Теймах» и смелые действия Макшарипа Аушева вынудили ФСБ РФ вернуть похищенных парней семьям.

Им повезло. За ними стоял смелый Макшарип и тейп Аушевых, которых поддержали тысячи людей. За Павлом авторитетного тейпа с решительным лидером-отцом нет.

Павел жил среди нас, уважал и любил ингушей, и несмотря на угрозы отказался вредить нам. Фактически Павел умер, защищая нас, а это обязывает отстоять его доброе имя. Подонки из конторы, совершившие убийство Павла Загилова и многих других жителей Ингушетии, вместе с их руководством должны быть привлечены к уголовной ответственности.