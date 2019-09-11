Нигерийские шииты заявляют о смерти 12 человек от рук полиции в день Ашура

Нигерийская шиитская группировка, запрещенная правительством, сообщила, что полиция страны убила 12 человек и ранила 10 других во время маршей на севере страны, приуроченных к празднованию дня Ашура.

Пресс-секретарь Ибрагим Муса заявил, что во вторник шиитские демонстранты были убиты в северных штатах Кадуна, Баучи, Гомбе, Сокото и Кацина.

«Исламское движение в Нигерии подтвердило убийство по меньшей мере дюжины скорбящих по всей стране во время мирного траурного шествия в честь дня Ашуры сегодня», - сказал Муса.

Группа «Исламское движение Нигерии» (ИДН) была запрещена в июле после серии кровавых столкновений с полицией. ИДН заявило, что полиция несет ответственность за гибель по меньшей мере 20 человек в июле, но полиция отрицает эти заявления.

Полиция в северном городе Кадуна, где по словам ИДН три человека были убиты и 10 ранены во вторник, оспорила такие сообщения и заявила, что разгон участников марша был проведен "профессионально".

Ранее полиция предупредила членов ИДН не идти на марш, заявив, что любое собрание или шествие членов группы "в конечном итоге незаконно и будет рассматриваться как собрание в продвижении терроризма".

В то же время марши в столице страны, Абудже и других северных штатах, завершились без инцидентов.

Столкновения с полицией в последние несколько недель последовали за призывами группы освободить ее лидера из-под стражи.

Их лидер Ибрагим аль-Закзаки удерживается в тюрьме с 2015 года, когда правительственные силы убили около 350 человек после штурма комплекса ИДН и близлежащей мечети.

Напомним, что примерно половина из 200 миллионов населения Нигерии — мусульмане. Что касается шиитов, то они представляют собой незначительное меньшинство.

На прошлой неделе специальный докладчик Организации Объединенных Наций по внесудебным или произвольным казням сказала, что ей не было представлено никаких доказательств того, что ИДН было вооружено и представляло угрозу для Нигерии.