Кавказские суды продлили сроки арестов нескольким активистам

Советский суд Махачкалы продлил на два месяца арест экс-соучредителю благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову, которого обвиняют в финансировании терроризма. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Следователь обосновал ходатайство о продлении ареста продлением сроков следствия. По его словам, они не успевают провести следственные мероприятия.

Судья не принял к сведению заявление Ризванова о том, что он не собирается скрываться. Ризванов заявил, что если бы у него в планах был побег, то он бы давно сбежал, поскольку знал об интересе следствия к нему.

Также Абубакар Ризванов рассказал в суде, что сотрудники СИЗО №1 Махачкалы за отказ побриться неоднократно применяли к нему силу и спецсредства. Судья Мурад Гюльмагомедов оставил без внимания сообщение о насилии в отношении Ризванова.

Между тем в Ессентуках городской суд также продлил арест ингушской активистке Зарифе Саутиевой до 11 декабря, как сообщает ее адвокат Билан Дзугаев.

"Мы будем обжаловать постановление суда в апелляционной инстанции. Мы считаем, что доводы следствия голословны, оснований содержать ее под стражей нет", – пояснил Дзугаев.

Защита просила освободить Саутиеву под залог в 500 тысяч рублей или домашний арест, предоставив доказательства, подтверждающие возможность внесения залога и наличие условий для домашнего ареста. Суд не принял во внимание доводы защиты и оставил подсудимую под стражей.

"На самом оглашении постановления Зарифа Саутиева отсутствовала", – добавил адвокат.

Еще 9 сентября также суд продлил арест еще на два месяца, до 10 ноября, одному из лидеров протестов в Магасе Ахмеду Барахоеву.

"Мы считаем эту меру пресечения абсолютно неоправданной и необоснованной, – сказал руководитель назрановского офиса ПЦ 'Мемориал' Тимур Акиев. – По информации, которой располагают адвокаты, нет никаких оснований держать шестерых человек, которых обвиняют по той же статье, что и Барахоева, под стражей. Никаких доказательств их преступлений, кроме предположений, следствие до сих пор не представило".

Напомним, что Барахоева обвиняют в организации насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти.