В казахском Жанаозене прошел анти-китайский митинг

Десятки жителей города Жанаозен на юго-западе Казахстана 9 сентября вышли на центральную площадь перед зданием городского акимата, протестуя против казахско-китайских проектов и «китайской экспансии», сообщает «Азаттык».

По словам издания рабочие жаловались на трудности с поиском работы и низкие зарплаты на новых рабочих местах. Они потребовали, чтобы из столицы приехал «кто-нибудь из правительства и дал пояснения по этому вопросу».

«Пусть власти вначале обеспечат работой 18 миллионов своих жителей», — сказал житель села Тенге Жанбырбай Сапиев. За митингом издалека наблюдали сотрудники полиции. Дорогу в акимат огородили лентой, около которой также дежурили полицейские.

Это не первый анти-китайский митинг за последние дни в Жаозене. Накануне визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пекин жители Жанаозена 2 и 3 сентября вышли на акцию протеста против «строительства 55 китайских заводов в Казахстане». К этому их побудили WhatsApp-рассылка о том, что китайцы намерены перевести в Мангистаускую область 55 старых заводов. Чиновники оперативно опровергли эту информацию.

К собравшимся вышел аким Мангистауской области Серикбай Трумов, который выслушал требования жителей Жанаозена и заверил горожан, что на территории Казахстана не будут строить китайские предприятия. Аким города на фоне митинга сменился. 4 сентября акции солидарности с жанаозенцами прошли в Алматы, Актобе, Актау, Караганде, Нур-Султане, Семее и Шымкенте.