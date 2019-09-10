"Дай мне наушники и кофе, и я расчленю его тело" - убийца Джамаля Хашакджи

Турецкая газета опубликовала новые материалы записи с подробным описанием моментов, предшествовавших смерти саудовского журналиста Джамаля Хашакджи, предоставив еще одно свидетельство того, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии планировали его злодейское убийство.

Daily Sabah опубликовала стенограмму аудиозаписи, на которой убийцы Хашакджи обсуждали, как им поступить с трупом.

За 12 минут до того, как журналист вошел в здание 2 октября прошлого года, саудовский разведчик Махер Абдуль-Азиз Мутреб обсуждал, что делать с его телом после убийства, вместе с главой саудовского научного совета по криминалистике Салахом Мухаммадом Тубейги и судмедэкспертом.

«Можно ли положить тело в сумку?» - спрашивает Мутреб у Тубейги в 13:02.

«Нет, он слишком тяжелый и высокий. Я постоянно работал с телами. Я знаю, как правильно его расчленить. Я никогда не работал с теплым телом, но я могу легко с ним справиться», - ответил Тубейги, отметив, что обычно он надевает наушники, слушает музыку и пьет кофе перед расчленением трупов.

«После того, как я расчленю его тело, я заверну части тела в пакеты, положу в чемоданы и вынесу».

Незадолго до прибытия Хашакджи Мутреб спросил, «прибыло ли жертвенное животное» (!). В 13:14 член палаческой группы сообщил саудовскому чиновнику, что Хашакджи прибыл в посольство.

«Стой, ты меня душишь»

Когда Хашакджи вошел в консульство Саудовской Аравии, судя по разговору кажется, что он знал человека, который встретил его в здании.

После встречи с Мутребом ему сказали, что он будет доставлен в Эр-Рияд по требованию международной криминальной полиции Саудовской Аравии, от чего Хашакджи отказался, добавив, что его невеста ждет снаружи, и против него не было никаких дел.

Во время допроса член исполнительной группы неоднократно говорил: «Давайте покончим с этим скорее».

В 13:22 Мутреб спросил у Хашогги, есть ли у того мобильный телефон, и потребовал, чтобы он отправил текстовое сообщение своему сыну: «Я в Стамбуле. Не волнуйся, если не сможешь со мной связаться».

Хашакджи отказался, сказав, что с ним нельзя так обращаться в посольстве.

Затем он заметил полотенце и спросил, есть ли у саудовской разведки какие-либо планы его удушить.

«Мы уложим тебя спать», - ответил Тубейги, прежде чем попытался дать ему лекарство. Хашакджи тогда попросил их не закрывать ему рот, потому что он астматик.

«У меня астма. Пожалуйста, вы меня задушите», - сказал он. Это были его последние связные слова перед смертью.

В 13:39 в записях начал звучать звук расчленяющей его пилы. Этот процесс занял полчаса.