Трамп не против встретиться с Хасаном Рухани

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что может встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани и что у него нет проблем с такой встречей.

"Это может случиться. Это может случиться. Нет проблем для меня", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Напомним, Трамп усилил санкции против Ирана с тех пор, как он отказался от ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами, заявив, что соглашение оставило Ирану путь к приобретению ядерного оружия и не затрагивает то, что Соединенные Штаты называют злонамеренной деятельностью Ирана в регионе.

Рухани заявил, что Иран, который отрицает стремление получить ядерное оружие, не будет разговаривать с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не снимет санкции, которые он ввел против Тегерана после отказа от ядерной сделки.

«Иран должен исправиться, потому что, честно говоря, они сейчас находятся в очень плохом положении», - сказал Трамп.

На прошлой неделе Трамп заявил, что встреча с Рухани возможна на Генеральной Ассамблее США в Нью-Йорке в конце сентября.

«Конечно, все возможно. Они хотели бы иметь возможность решить свою проблему», - заявил Трамп журналистам в Белом доме в среду, имея в виду инфляцию в Иране. «Мы могли бы решить это за 24 часа».

Брайан Хук, специальный представитель США по Ирану, заявил на прошлой неделе, что в отношении Ирана будут введены новые санкции, а Соединенные Штаты намерены проводить кампанию «максимального давления».

В четверг сам Рухани заявил на открытом заседании парламента Ирана: «Решение о проведении переговоров с США никогда не принималось, и было много предложений о переговорах, но наш ответ всегда будет отрицательным».

«Если Америка отменит все санкции, то, как и прежде, она может присоединиться к многосторонним переговорам между Тегераном и сторонами соглашения 2015 года», - добавил Рухани.