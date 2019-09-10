Студентку выгнали из университета в Бангладеш за то, что она рохинджа

Она родилась и выросла в лагере беженцев в Бангладеш, а ее мечта была разрушена изгнанием из университета, после того, как в интервью AP News выяснилась ее идентичность - рохинджа.

Рахима Актер Хуши - 20-летняя девушка-рохинджа, родившаяся в лагере беженцев Кутупалонг в Бангладеш, куда ее родители бежали от зверств армии Мьянмы еще в 1992 году.

Она входит в число 34 000 зарегистрированных беженцев, находящихся под защитой УВКБ ООН и получивших законный статус беженца, в отличие от более 750 000 рохинджа, бежавших в Бангладеш с августа 2017 года.

Она выросла в лагере без формального образования, которое предоставляется большинству детей-беженцев рохинджа в лагерях.

Поскольку правительство Бангладеш запрещает рохинджа получать формальное образование за пределами лагерей, многие ученики рохинджа скрывают свою личность, поступая в частные и государственные школы и колледжи Бангладеш.

Хуши сумела закончить среднюю и высшую школу с отличными результатами. Она была принята в Международный университет Кокс-Базара (CBIU), на юридический факультет, во втором семестре первого года.

В октябре прошлого года AP News опубликовали видео-интервью, в котором девушка рассказывает про свои мечты, и из которого явно выясняется, что она рохинджа из беженского лагеря. Ученый совет CBIU принял решение немедленно исключить ее из университета 6 сентября 2019 года.

После того, как интервью стало популярным, многие люди со всего мира высоко оценили ее мудрость и мечту получить образование, чтобы расширить возможности для себя и других, но в то же время националистические бангладешские СМИ и активисты запустили кампанию, чтобы помешать ей в этом. Эта кампания соответствует позиции правительства о запрете формального образования для беженцев рохинджа.

После того, как правительство направило уведомление во многие школы в районе Кокс-Базар, чтобы «принять строгие меры, дабы никакие дети рохинджа не могли посещать какие-либо бангладешские учебные заведения за пределами лагерей», шесть школ исключили всех учеников рохинджа в январе и феврале 2019 года.

При этом Хуши и до и после исключения получала угрозы, в том числе угрозы смерти в социальных сетях в Бангладеш.

4 июля 2019 года она едва избежала попытки похищения, в результате чего была ранена и проходила лечение в больнице.

Теперь она скрывается от общения с людьми, а родственники семьи сообщают, что она страдает от проблем с психическим здоровьем, угрожая покончить с собой.

Журналисты AP News отмечают, что несмотря на то, что она родилась в трудных условиях в лагере, Рахима Хуши - вдохновляющая молодая девушка, способная принести огромную пользу как Бангладеш, так и общине рохинджа.

Она участвует в нескольких социальных и образовательных кампаниях и мероприятиях, направленных на расширение возможностей бангладешских девушек и женщин, обучение детей, распространение компьютерной грамотности и защиту прав беженцев из рохинджа.

Она также является исполнительным членом в Фонде Marquee, финансовым секретарем в Prothom Alo Bndushova, главным исполнительным директором в Divas - организации по расширению прав и возможностей женщин, директором и основателем Женского учебного центра и первой помощницей инструктора по компьютерам в центре компьютерной грамотности Poura Preparatory ICT.

«Хуши является активом как для Бангладеша, так и для рохинджа. Будучи беженкой, она так много страдала, и все же она настойчиво следовала своей мечте. Она вносит большой вклад в развитие общества. И она также не забывает о своей этнической принадлежности и преследованиях».

«Отказ в ее университетском образовании - большая несправедливость. Правительство и общественность должны проложить путь к образованию для таких беженцев, как она. Она является мостом для обеих общин. Кажется, что мост разрушается вместе с ее мечтой», - говорит ее коллега в условиях анонимности.

14 октября 2018 года Рахима Хуши сказала AP News: «У моих мечтаний нет конца. У меня их много».

На данный момент ее мечта разрушается.