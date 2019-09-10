"Переговоры с талибами мертвы" - Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что переговоры с лидерами талибов* прекращены, и он все еще думает о выводе войск из Афганистана.

«Они мертвы. Они мертвы», - сказал Трамп о переговорах журналистам, выходя из Белого дома в Северную Каролину.

Месяцы переговоров США с лидерами талибов, которые контролируют большую часть Афганистана, закончились в субботу, когда Трамп внезапно объявил, что отменяет секретные встречи в Кэмп-Дэвиде с талибами и афганским президентом. Переговоры были направлены на заключение мирного соглашения и прекращение почти 20 лет войны.

События произошли после того, как представители США и талибов на прошлой неделе договорились о проекте соглашения, которое могло бы привести к выводу войск с самой продолжительной войны в истории США.

Объявляя об отмене запланированных на воскресенье встреч, Трамп сослался на нападение талибов в Кабуле на прошлой неделе, в результате которого были убиты 12 человек, в том числе американский солдат.

Было неясно, стали ли переговоры навсегда «мертвыми» или только временно приостановлены.

Но как Трамп сказал журналистам в понедельник, «насколько я понимаю, они мертвы».

Лидеры талибов не сразу отреагировали на комментарии Трампа в понедельник, но заявили в заявлении в воскресенье, что отмена переговоров «приведет к большим потерям для США», «нанесет ущерб [их] авторитету» и «продемонстрирует их анти-мирную позицию более ясным способом».

Они также сказали, что их «борьба ... будет продолжаться до тех пор, пока иностранная оккупация не закончится, и афганцам не будет дана ​​возможность жить по собственному выбору».

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее в понедельник повторил свой призыв к миру. Он также сказал, что мир не может быть безусловным, повторив требования о прекращении огня, от которых талибы до сих пор отказывались.

Ранее в понедельник Трамп опроверг сообщения о том, что вице-президент Майк Пенс и советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступили против его первоначального решения провести встречи с лидерами талибов в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

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