Маленькие радости мусульман России

На фоне общих предсказуемо-безрадостных новостей «единого дня голосования» в эти дни произошли два события, которые порадовали многих мусульман.

Первое — победа Хабиба Нурмагомедова над Дастином Пуарье. Конечно, мы говорим только о восприятии этого события широкими мусульманскими массами, а не даем ему оценку с исламских позиций. С этих позиций с индустрией увечий на потеху публике и ее культивированием, толкающим миллионы подрастающих мусульман на путь новых гладиаторов, все ясно.

Однако если развивать эту аналогию, сегодня реалии мусульман, чьи собственные армии потерпели или терпят поражение на многих направлениях, таковы, что единственное, что им остается — это радоваться победам хотя бы своих гладиаторов. Лучше, чем ничего, но только при одном условии — если воспринимать это положение не как должное, а как то, что следует изменять, воспринимая эти победы своих «гладиаторов» как символ того, что мусульмане могут побеждать.

Вторая новость на этом фоне хоть и осталась особо незамеченной в мусульманской среде, продемонстрировала, что мусульмане могут побеждать на поприще куда более важном, чем мордобой. Речь идет о победе ингуша Магомеда Яндиева на выборах в региональное собрание, нет, не Ингушетии, а в центральнейшем 45-м избирательном округе Москвы, где он нанес поражение не кому-нибудь, а яркому представителю провластного истеблишмента Валерии Касамаре из Высшей Школе Экономики. Последняя уже поспешила заявить, что Яндиев победил благодаря поддержке мусульманской диаспоры, на что поддерживавший его Алексей Навальный отреагировал соответствующей карикатурой.

Но шутки-шутками, а важно тут не только то, что победил ингуш, а то, какой именно это ингуш. Доцент МГУ, профессор Университета Плеханова, автор примерно 150 научных публикаций, из которых свыше 10 англоязычные, создатель ряда научных моделей.

Того же Хабиба часто обвиняют в том, что он понижает интеллектуальную планку мусульманской молодежи и вдохновляет ее использовать голову не для того, чтобы ей думать, а для того, чтобы ее разбивать. Но вот человек, который добился успеха своей головой и который может быть примером, как ее использовать и к чему стремиться мусульманской молодежи.

Правда, в этом случае тоже можно сказать, что по сути Яндиев такой же «легионер», как и Хабиб, только не спортивный, а политический. Ведь и шел он от «Справедливой России», и помог ему избраться Навальный назло «Единой России». Это, конечно, будет справедливо, но как и в случае с Хабибом, только если признать такое положение как должное — что талантливые мусульмане должны довольствоваться победами в чужих играх.

Есть, однако, такая закономерность как переход количества в качество и, наоборот, качества в количество. В данном случае она заключается в том, что чем больше на видных и общественно значимых позициях будет успешных мусульман, тем скорее мусульманская община в целом сможет сменить маргинальное положение на ведущее.