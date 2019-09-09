Украинско-российский обмен пленными: крымских татар забыли?

В минувшие выходные одним из самых главных событий на пост-советском пространстве стал наконец-то состоявшийся обмен пленными между Украиной и Россией. Российский самолет вывез из Киева в Москву 35 человек, также как украинский самолет привез из Москвы в Киев аналогичное количество заложников — среди них задержанные украинские моряки, режиссер Олег Сенцов и другие.

Несмотря на понятные радость и воодушевление, все же прозвучали голоса, напоминающие об отдельной многочисленной категории заложников, которые находятся в плену в российской власти. Это конечно же арестованные и осужденные крымские татары, которые с точки зрения России являются ее гражданами, как и все жители аннексированного Крыма.

Об этом напомнил журналистам ветеран крымскотатарского национального движения и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его мнению, украинская власть, соглашаясь на обмен для освобождения украинских граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, только поощряет страну-агрессора укрепиться во временно оккупированном Крыму.

"Сколько должны выдать агрессору его же террористов-"цемахов", чтобы освободить всех украинских заложников? Согласно данным украинских правозащитников, в настоящее время в России и в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из которых – крымские татары", - цитирует Чубарова издание «Сегодня».

Он добавил, что "как вы понимаете, заточенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданами".

"А украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена/освобождения своих граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну-агрессора в его потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму. Не говоря уже о колоссальных моральных страданиях и разочарованиях, которые испытывают граждане Украины, проживающие во временно оккупированном Крыму", – отметил председатель Меджлиса.

Справедливости ради надо отметить, что из 35 выданных Россией украинских заложников был один крымский татарин. Это Эдем Бекиров, крымскотатарский активист, которого сотрудники ФСБ арестовали на границе с Крымом, куда Бекиров приехал навестить 78-летнюю мать. Ему предъявили обвинение «в незаконном обороте оружия и незаконной передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ». Но он все же проживал в Херсонской области и не считался в России ее гражданином, в отличие от тех многих крымских татар, которых Москва считает гражданами РФ.

Власти Украины отреагировали видимо на заявления Чубарова. Президент Владимир Зеленский сказал, что освобождение крымскотатарских активистов станет вторым этапом украинско-российского обмена.

«Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму», – сказал президент.

Об этом также сказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Мы не можем разделять так, будто это – украинцы, а это – крымские татары. Все они – граждане Украины и они все в списке. Мы обо всех заботимся», – отметила Денисова.

Ни Зеленский ни Денисова не раскрыли сроки и детали возможного следующего этапа обмена.

Владимир Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее. «Мы не говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», – отметил он.

«Я не могу ничего говорить по этому поводу. Ведь как говорят: если хочешь что-то сделать – нужна тишина. Многое говорилось, много фейковых новостей было. И когда мы ничего никому не рассказывали – обмен состоялся. Я думаю, что так же надо делать и сейчас», – сказала Денисова.

Призыв к России освободить заключенных крымских татар прозвучал и со стороны Государственного департамента США.

«Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая крымских татар, которые все еще остаются несправедливо заключенными», – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Морган Оргатус 8 сентября, сообщает Радио Свобода.

Что же, присоединяемся к призыву, и молимся за то, чтобы на свободе как можно скорее оказались и все невинно осужденные крымские мусульмане.