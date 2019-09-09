Китай существенно закрепляется в Иране

Китай планирует инвестировать 280 миллиардов долларов в нефтяной, газовый и нефтехимический сектора Ирана, на которые влияют санкции США, сообщает журнал Petroleum Economist.

Журнал по энергетическим вопросам процитировал высокопоставленный источник, связанный с министерством нефти Ирана, который заявил, что эти огромные инвестиции представляют собой ключевой момент в новом соглашении между двумя странами. Это было подтверждено во время визита министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Китай в конце августа, чтобы представить дорожную карту для соглашения о стратегическом всеобъемлющем партнерстве, которое было заключено в 2016 году.

Согласно журналу, Пекин также обязался инвестировать 120 миллиардов долларов в нефтяной сектор Ирана и промышленную инфраструктуру.

Эта огромная сумма будет выплачена в течение первых пяти лет после вступления соглашения в силу с возможными дополнительными инвестициями в последующие аналогичные периоды, если обе стороны согласятся.

В свою очередь, Иран предоставит китайским компаниям приоритетное право участвовать в тендерах на любые новые, замороженные или незавершенные проекты по разработке месторождений нефти и газа, а также на все нефтехимические проекты, включая предоставление технологий и персонала для реализации этих проектов.

Это включает в себя размещение до 5000 китайских офицеров безопасности на иранских территориях для обеспечения безопасности китайских проектов, а также привлечение другого персонала и ресурсов для обеспечения экспорта нефти, газа или нефтехимической продукции из Ирана в Китай, в том числе через Персидский залив.

Соглашение также разрешает Китаю закупать нефть, газ и продукты нефтехимии по низким ценам, с правом отсрочки выплаты этих цен в течение двух лет в национальной валюте Китая (юанях) или других «легких валютах», которыми Пекин получает прибыль, через свои проекты в Африке и бывших советских республиках, не прибегая к операциям в долларах США.

Согласно источнику, это соглашение предоставляет Китаю общую скидку в размере около 32 процентов на всю нефть, газ и продукты нефтехимии из Ирана.

Этот план также является органичной частью китайской инициативы «Один пояс и один путь», в рамках которой Пекин намерен использовать преимущества дешевой рабочей силы, имеющейся в Иране, для создания заводов, которые будут контролироваться известными китайскими компаниями.

В свою очередь, новое соглашение позволяет Тегерану укреплять партнерские отношения с Пекином, постоянным членом Совета Безопасности ООН, и повышать уровень добычи на трех своих крупнейших нефтегазовых месторождениях, в дополнение к одобрению Китая увеличить объемы добычи и импорт нефти из Ирана.

Источник подчеркнул, что основные пункты нового соглашения не будут публично объявлены, хотя они представляют собой существенный сдвиг в расстановке сил в нефтегазовом секторе мира.