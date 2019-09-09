Пакистан не разрешил индийскому президенту пролететь над его территорией

Пакистан заявляет, что отклонил просьбу президента Индии Рамы Нат Ковинды о полете через его воздушное пространство из-за недавнего «поведения» Нью-Дели.

Это произошло в субботу на фоне повышенной напряженности в отношениях между двумя соседями из-за спорного региона Кашмир.

«Индийский президент просил разрешения на использование воздушного пространства Пакистана для поездки в Исландию, но мы решили не разрешать ему», - заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши в своем заявлении, не приводя дополнительных подробностей.

«Решение было принято с учетом поведения Индии».

Обычно такие разрешения предоставляются без проблем, но не в этот раз.

Напомним, что ранее Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийского трафика после воздушных боев в феврале, вызвавших напряженность в отношениях между Исламабадом и Дели.

В июле он вновь открыл свое небо для всего гражданского транспорта, что закончило месяцы ограничений, затрагивающих основные международные маршруты.

В целом же акция хоть и естествена и логична, но выглядит как жалкое махание кулаками после драки — на фоне совершенно безнаказанного поведения Индии в Кашмире, которому Пакистан ничего не может противопоставить.