Британский исламофоб наказан тюремным сроком за призывы "наказать мусульман"

В Великобритании мужчина был приговорен к тюремному заключению за рассылку так называемых писем «Накажи мусульманина» по всей стране.

35-летний Дэвид Парнхэм будет отбывать 12 лет и шесть месяцев в тюрьме после того, как признался полиции, что он отправлял расистские и исламофобские письма мусульманским общинам по всей Великобритании, а также королеве, премьер-министру и политикам.

Парнхэма, который называл себя «убийцей мусульман», обвинили в 14 преступлениях, которые продолжались два года, включая подстрекательство к убийству, рассылку писем с порошками, поощрение преступности, угрозы взрыва бомбы и отправку писем с намерением вызвать массовые бедствия.

Как сообщает издание Independent со ссылкой на уголовный суд в Лондоне Парнхэм начал отправлять эти письма в исламские центры и мечети в 2007 году по всей Великобритании, говоря, что «вас скоро убьют» и подписываясь как «Убийца мусульман».

В 2016 году он же направил бывшему премьер-министру Дэвиду Кэмерон письмо с белым порошком с сообщением «Аллах велик». Четыре месяца спустя Парнхэм разослал еще письма с белым порошком — королеве и тогдашнему министру внутренних дел Терезе Мэй.

По данным полиции, только 11 писем было доставлено, а семь были перехвачены на складе. После этого перехвата полиция начала расследование.

Парнхэм также написал фанатское письмо расисту-терррористы Диланну Руфу, который убил девять афроамериканских прихожан в США. Он восхвалял Руфа за его действия и за то, что он его «пробудил».