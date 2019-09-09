"Хизбалла" заявляет о сбитом израильском беспилотнике

Ливанское шиитское движение "Хизбалла" заявило, что сбило израильский беспилотный летательный аппарат в окрестностях южного города Рамья, сообщает телеканал движения "Аль-Манар" в понедельник.

БПЛА в настоящее время находится в руках боевиков "Хизбаллы", говорится в заявлении группы.

Группа заявила, что сбила беспилотник «соответствующим оружием», когда он направлялся к южному ливанскому городу.

В заявлении израильских военных говорится, что один из его беспилотников "упал в южном Ливане во время обычных операций". Они не сказали, что вызвало крушение, и добавили, что «нет никаких проблем, информация может быть получена из него».

Наблюдатели отмечают, что это первый раз, когда боевики «Хизбаллы» сбивают израильский БПЛА с 2006 года, когда шиитское движение и Израиль вступили в войну.

В последние недели "Хизбалла" и Израиль вели перестрелки на границе, что стало первой вспышкой такого рода за последние десять лет.

На прошлой неделе Израиль обвинил движение в строительстве завода по производству высокоточных ракет в ливанской долине Бекаа. Сама группа отрицает наличие такого производства.

Заявление было выдвинуто спустя несколько дней после того, как «Хизбалла» заявила, что ее боевики выпустили противотанковые ракеты по Израилю, уничтожив военную машину и убив или ранив тех, кто находился внутри.

Напряженность обострилась после того, как «Хизбалла» заявила, что израильтяне стояли за нападением беспилотника на одну из ее баз.

По сообщению движения, беспилотник приземлился на крышу здания, в котором находился офис СМИ в южном Бейруте, а другой беспилотник взорвался в воздухе.

Это нападение было осуждено премьер-министром Ливана Саадом Харири как открытое нападение на суверенитет его страны.