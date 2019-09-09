Трамп отменил переговоры с талибами

Президент США Дональд Трамп в серии твиттов в субботу сказал, что отменяет секретные встречи, запланированные на воскресенье, с представителями талибов* и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, США.

Ссылаясь на нападение талибов в Кабуле на прошлой неделе, в результате которого были убиты 12 человек, в том числе американский солдат, Трамп также отменил переговоры между США и талибами, продолжающиеся в Катаре в течение почти года.

После заявления Трампа канцелярия президента Афганистана заявила, что «настоящий мир» будет возможен только в том случае, если талибы прекратят нападения и будут вести прямые переговоры с правительством.

Представители Талибан осудили это решение как шаг, направленный против мира. «Теперь, когда президент США Трамп объявил о приостановке переговоров ... это не повредит никому, кроме самих американцев», - говорится в заявлении группы в воскресенье.

Талибан заявил, что отмена переговоров «приведет к большим потерям для США», «нанесет ущерб [их] авторитету» и «продемонстрирует их антимирную позицию [более] ясным образом».

«Наша борьба в течение последних 18 лет... продолжится до тех пор, пока не будет закончена иностранная оккупация, и пока афганцам не будет предоставлена возможность жить по собственному выбору», - говорится в заявлении.

Талибы заявили, что переговорная группа США «довольна достигнутым на данный момент прогрессом» в Дохе, и переговоры прошли «в хорошей атмосфере».

«Мы провели плодотворные переговоры с переговорной командой США, и соглашение было окончательно оформлено», - говорится в заявлении.

«Американская делегация была довольна итогами переговоров до вчерашнего дня [субботы]. Обе стороны готовились к объявлению и подписанию соглашения».

Талибы заявили, что 23 сентября даже объявили первым днем очередного раунда межафганского диалога в надежде на то, что соглашение с США будет достигнуто до этой даты.

США также отозвали своего специального посланника по Афганистану Залмая Халилзада в Вашингтон, чтобы определиться с дальнейшими действиями, заявил в воскресенье госсекретарь Майк Помпео.

На вопрос Fox News Sunday, мертвы ли афганские переговоры, Помпео ответил: «Пока что именно так и есть».

Наблюдателей, как политиков, так и академических ученых, бесспорно поразило решение Трампа. Однако, многие эксперты отмечают, что решение не обязательно сигнализирует, что переговоры окончательно мертвы. Они напоминают, что Трамп, как бизнесмен, и как президент, неоднократно использовал похожую тактику в прошлом - уход от переговоров в надежде получить лучшую или более сильную переговорную позицию.

Скорее всего Трамп надеется, что талибы примут решение о том, что им нужен мирный договор больше, чем США.

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