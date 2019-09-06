В ЕСПЧ пожаловались на пытки в отношении Омара Абдурашидова

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба в интересах обвиняемого в финансировании терроризма Омара Абдурашидова, сообщают «Кавказ.Реалии». Напомним, что Абдурашидов был похищен в марте 2019 года. По его словам, его похитили и пытали сотрудники ФСБ, они же заставили его оговорить братьев Ашиковых.

В суде, во время избрания меры пресечения, Абдурашидов отказался от своих показаний и заявил, что дал их под пытками. В жалобе указано, что Абдурашидова жестоко пытали сотрудники ФСБ и что в связи с этим не было предпринято никаких действий, и никого к привлекли к ответственности.

В жалобе указано, что на Омара продолжают оказывать давление. К нему в СИЗО приходил сотрудник ФСБ Коростылев и требовал, чтобы он вновь оговорил братьев Ашиковых и не отказывался от прежних показаний. Чекист угрожал Омару пытками, убийством и возбуждением в отношении него уголовного дела по статье "изнасилование".

Как указано в заявлении, Абдурашидов боится не выдержать очередных пыток и готов совершить суицид. Защита Абдурашидова просит ЕСПЧ обеспечить в СИЗО безопасность Омара Абдурашидова, провести проверку фактов оказания на него давления, возбудить уголовное дело и провести эффективное расследование в отношении всех сообщений Абдурашидова о пытках и угрозах пыток со стороны сотрудников ФСБ.