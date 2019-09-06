Семь мгновений Ахмета Давутоглу

Лидеры правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) в понедельник поздно вечером проголосовали за исключение Ахмета Давутоглу из ее рядов, завершив его 17-летнюю карьеру в партии. За эти годы он занимал пост советника по внешней политике, министра иностранных дел и, наконец, премьер-министра и председателя.

Время Давутоглу в турецкой политике совпало с бурными изменениями в стране и регионе. Вот резюме основных моментов, составленное изданием Middle East Eye:

Ноябрь 2002

Давутоглу, известный как «ходжа» (учитель) в правительственных кругах из-за своего академического образования в области международных отношений, начинает свою политическую карьеру в качестве советника по внешней политике и посланника в кабинете премьер-министра Абдуллаха Гюля.

В течение своего семилетнего срока в этой должности Давутоглу часто называют «теневым министром иностранных дел» из-за его обширного влияния на внешнюю политику Турции. Одним из ключевых элементом его политики является его стратегия «ноль проблем с соседями», направленная на то, чтобы открыть отношения между Турцией и арабским миром и за его пределами.

1 мая 2009

Давутоглу, наконец, становится официальным лицом внешней политики Турции после его назначения тогдашним премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве министра иностранных дел Турции.

Благодаря его знаменитой книге «Стратегическая глубина», Давутоглу сразу же стал известен как «академический министр». Он тут же взялcz за трансформацию региональной перспективы Турции, а безвизовые режимы с соседями Анкары, такими как Ирак, Сирия, Ливан, Иордания, Азербайджан и Албания, стали скорее нормой, чем исключением.

Двусторонняя торговля с этими и другими странами также значительно увеличивается, что способствует развитию туризма в Турции. Восстанавливая османские руины и увеличивая иностранную помощь развивающимся странам на пост-османском пространстве, Давутоглу пытается использовать мягкую силу Турции для стабилизации отношений с региональными правительствами.

Однако его политике «ноль проблем с соседями» нанесен тяжелый удар, когда на Ближнем Востоке разразилась «Арабская весна». Первоначально, политика, которую он помог выработать, и которая представляла Турцию как образцовую модель для таких государств, как Египет, Ливия, Тунис и Сирия, была успешной.

Но несколько лет спустя военные перевороты и дальнейшие политические потрясения подрывают турецкое влияние в большинстве этих стран, и ввергают Турцию в то, что турецкие чиновники называют «драгоценным одиночеством». В частности, в Сирии позиция Давутоглу в поддержку оппозиции вызывает резкую критику со стороны турецкой оппозиции, которая обвиняет его в проведении «неоосманистской» и «авантюристской» внешней политики.

29 августа 2014 г.

После того, как Эрдоган становится новым президентом Турции, он выбирает Давутоглу своим преемником. Этот шаг блокирует возвращение бывшего президента Абдуллаха Гюля в партию в качестве следующего премьер-министра. Давутоглу и Гюль со временем ссорятся.

Летом 2015 года, когда работает лишь временное правительство, поскольку ни одна партия не получила достаточного количества мест на выборах в июне, чтобы сформировать правительство, вновь начинается война с Рабочей партией Курдистана (РПК), после того как боевики убивают двух полицейских в городе Шанлыурфа.

1 ноября 2015

Давутоглу становится победителем в досрочных выборах, выиграв наибольшую долю голосов за ПСР с 49 процентами. Его обещание существенно повысить минимальную заработную плату, а также страх избирателей перед экономической нестабильностью в случае коалиционного правительства, помогают его партии на выборах.

Однако всего через несколько недель Давутоглу столкнулся с серьезным внешнеполитическим кризисом, когда турецкие ВВС сбили российский военный самолет у сирийской границы из-за неоднократных нарушений воздушного пространства Турции.

Со временем отношения Давутоглу с Эрдоганом подрываются из-за серьезных разногласий по многим вопросам: Эрдоган выступает против соглашения Давутоглу о беженцах с канцлером Германии Ангелой Меркель, его планов привлечь бывших министров к ответственности по обвинениям в коррупции и предложенного им закона о прозрачности, который предположительно подорвет растраты, но также подбодрит оппозицию в преддверии выборов.

Они также конфликтуют из-за правительственных назначений и планов создать исполнительную президентскую систему.

5 мая 2016

Через четыре дня после выпуска неподписанного политического манифеста, подготовленного противниками Давутоглу, и получившего название Досье «Пеликан», Давутоглу объявляет о своей отставке с поста премьер-министра и председателя партии.

Манифест, предположительно подготовленный человеком или людьми, близкими к зятю Эрдогана Берату Албайраку, утверждает, что «сотрудничество» Давутоглу с Западом и его политика, направленная против власти и статуса Эрдогана, сделали его изгнание необходимым.

Но за неделю до того, как появился этот документ, центральный исполнительный комитет ПСР уже лишил Давутоглу ключевых полномочий, и этот шаг широко интерпретировался как внутрипартийный переворот.

22 апреля 2019 г.

Неожиданно Давутоглу выпускает манифест, в котором он излагает свои взгляды на все - от внешней политики до курдского вопроса - и критикует действия правящей партии.

С момента его вынужденной отставки в 2016 году Давутоглу стал еще более критичным по отношению к Эрдогану и его политике. В интервью 2017 года он выступает против радикальных изменений, которые принесла предложенная исполнительная президентская система, и которая, по его мнению, будет лишена необходимых сдержек и противовесов для страны. Тем не менее, он и его коллеги голосуют за новую систему в парламенте.

В 2018 году, после поиска политических альтернатив, он публично поддерживает Эрдогана как своего кандидата в президенты на выборах.

2 сентября 2019 г.

После более ранних высказываний Давутоглу, который обвинил Эрдогана в его вытеснении, когда он был премьер-министром, а также раскритиковал решение правительства уволить мэров в курдских городах, центральный исполнительный комитет ПСР отсылает Давутоглу и его трех коллег к дисциплинарному комитету и требует их исключения из партийных рядов.

К слову, сам Давутоглу пока никак не прокомментировал решение партии. Зато высказались его единомышленники Айхан Устюн, Сельджук Оздаг и Абдуллах Баши. Они выпустили письменные заявления, в которых обрушились на партийное руководство из-за их собственных отстранений.

«Люди, которые предают наше дело, это не те, кто хвалит то, что они считают правдой, но те, кто аплодируют каждой ошибке», - написал в Твиттере бывший депутат и заместитель председателя ПСР Оздаг.

Баши, бывший депутат от Коньи, сказал, что в ПСР "не осталось места для критики".

«Мы продолжим говорить о лжи. Мы продолжим поддерживать народ и говорить », - сказал он.

Баши добавил, что после консультаций фракция Давутоглу в ПСР выступит с заявлением. Устюн, бывший заместитель председателя партии, сообщил в письменном заявлении, что партия отошла от своих основополагающих принципов.

«Что бы мы ни говорили, мы делали это для блага партии. [Руководство] не могло терпеть праведную критику своих друзей», - сказал он.

Устюн добавил, что это был первый раз, когда партия исключила из своих рядов своих бывших председателей и депутатов.

Источники, близкие к команде Давутоглу, ранее говорили MEE, что в случае изгнания бывшего премьер-министра из ПСР, Давутоглу сначала попытается исправить курс партии, передав свое мнение о политических ошибках.

«Мы не сделаем шаг к созданию партии, если нас не заставят это сделать, - сказал источник. - Если они изгонят нас, то создание партии будет законным шагом, поскольку это доказывает, что мы исследовали все доступные пути, прежде чем делать что-то подобное».

Однако, маловероятно, что Давутоглу создаст партию вместе Гюлем и Бабаджаном, из-за прошлых политических последствий и затянувшихся разногласий по поводу политики.