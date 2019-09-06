США подтвердили, что ведут переговоры с хуситами

Соединенные Штаты ведут переговоры с йеменскими хуситами, чтобы попытаться положить конец пятилетней войне в самой бедной стране арабского мира, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на американского чиновника.

«Мы сосредоточены на попытках положить конец войне в Йемене», - заявил журналистам в четверг во время визита в Саудовскую Аравию помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер.

«Мы также ведем переговоры, насколько это возможно, с хуситами, чтобы попытаться найти взаимоприемлемое решение конфликта на основе переговоров», - сказал он, сообщает информационное агентство AFP.

Высокопоставленный хуситский лидер Хамид Ассем заявил AFP, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, ведут ли повстанцы переговоры с Вашингтоном.

«Уже то, что Соединенные Штаты говорят, что они разговаривают с нами, является большой победой для нас и доказывает, что мы правы», - сказал он.

Хотя никаких дополнительных деталей не прозвучало, эти переговоры отмечают первый контакт между США и хуситами (на официальном флаге которых красуется лозунг «Смерть Америке!») за последние четыре года.

В июне 2015 года представители администрации бывшего президента США Барака Обамы провели краткие переговоры с лидерами хуситов, чтобы убедить их принять участие в мирных переговорах, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве.

Но женевская конференция и дальнейшие раунды переговоров не смогли положить конец конфликту, в результате которого погибли уже десятки тысяч людей и миллионы йеменцев оказались на грани голода, что вынудило ООН назвать конфликт наихудшим гуманитарным кризисом в мире.

В декабре прошлого года при посредничестве ООН в Стокгольме было достигнуто соглашение, которое, как многие надеялись, станет первым шагом к миру в стране, но с тех пор мало что было достигнуто.

В мае международно признанный президент Йемена Абдур-Рабб Мансур Хади обвинил специального посланника ООН в Йемене Мартина Гриффитса в том, что тот фактически играет на стороне хуситов, что еще больше ослабило надежды на мир.

На прошлой неделе американская газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон пытается убедить Саудовскую Аравию принять участие в секретных переговорах с лидерами хуситов в Омане, в надежде заключить мирное соглашение.