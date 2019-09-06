Среди погибших в результате взрыва в Кабуле есть солдаты НАТО

Взрыв автомобиля, за рулем которого сидел смертник, в афганской столице, привел к гибели по меньшей мере 10 афганских мирных жителей, военнослужащего США и румынского солдата. Это второе подобное нападение на этой неделе после того, как было объявлено о предварительном соглашении между США и талибами*.

Взрыв произошел в четверг в Шаш-Дараке, сильно укрепленном районе, прилегающем к Зеленой зоне и являющимся местом расположения для нескольких важных комплексов, включая Национальное управление безопасности, афганскую разведывательную службу и посольство США.

По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты и 42 ранены в результате нападения, ответственность за которое на себя взяли талибы, ведущие мирные переговоры с США в Дохе, сказал официальный представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими.

Несколько часов спустя талибы также взорвали автомобильную бомбу возле военной базы в соседней провинции, убив четырех мирных жителей.

«Мир с группой, которая все еще убивает невинных людей, не имеет смысла», - заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

Фарид Ахмад Карими, генеральный директор больницы имени Вазира Акбара Хана недалеко от места взрыва, сообщил агентству AFP, что среди погибших и раненых были гражданские лица и сотрудники службы безопасности.

В заявлении миссии НАТО «Решительная поддержка» говорится, что два военнослужащих были «убиты в бою». Подробности, включая имена погибших, как обычно не предоставляются.

Американский солдат стал уже четвертым убитым военнослужащим США за последние две недели в Афганистане.