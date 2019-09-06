Ирак не позволил шиитскому ополчению иметь свои ВВС

Правительство Ирака отказалось разрешить про-иранскому шиитскому ополчению Хашд аш-Шаби создавать в стране собственные военно-воздушные силы.

Ранее в нескольких сообщениях говорилось, со ссылкой на официальное письмо, подписанное Абу Махди аль-Мухандисом, заместителем командующего Хашд аш-Шааб, что группировка планирует построить свои собственные военно-воздушные силы для отражения будущих возможных нападений на свои базы в Ираке

Кроме того ряд тайников с вооружением Хашд аш-Шааби были уничтожены неопознанными самолетами в последние несколько недель, причем сама группировка обвинила в этом США и Израиль.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Адиля Абдуль-Махди в четверг, премьер-министр не принял план Хашд аш-Шааби.