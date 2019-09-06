Израиль арестовал почти две сотни про-асадитских друзов

Вчера утром израильская полиция арестовала 170 друзов, включая религиозных деятелей, на границе с Иорданией, не позволив им попытаться проникнуть в Сирию, после многолетнего расследования, проведенного израильской разведывательной службой "Шин Бет".

Друзы, которые являются гражданами Израиля из районов Галилеи и Кармеля на севере Израиля, предположительно направлялись на встречу с должностными лицами сирийского режима Башара Асада.

Конвой получил немедленное предупреждение с описанием потенциальных последствий их поездки для безопасности, как только израильская полиция узнала об их намерениях, но все еще продолжал попытки пересечь границу.

В то время как израильские власти рассматривают попытку пересечения границы как угрозу национальной безопасности, другие, такие как палестинский депутат Кнессета Ахмед Тиби, считают это ограничением религиозной свободы и нееврейских общин в целом. «Решение Израиля о запрете посещения шейхов-друзов является эскалацией против всех нас, и этому нужно противостоять», - сказал Тиби новостному сайту Al Mayadeen в Ливане.

Друзы якобы направлялись в Дамаск с религиозными целями, поскольку Сирия имеет значительное население друзов в своих юго-западных районах.

Израильское население друзов, одно из многих меньшинств страны, исторически поддерживает хорошие отношения с еврейским государством и является единственным арабским меньшинством в стране, которое призывается в израильскую армию.

Однако в последние годы эти отношения испортились, особенно после принятия в прошлом году противоречивого Закона о национальном государстве, который повышает статус евреев в стране, гарантируя только им право на самоопределение. После принятия законопроекта община израильтян-друзов провела масштабные акции протеста против их отнесения к категории граждан второго сорта.