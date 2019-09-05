В Узбекистане вводят “налог на Google”

Министерство финансов Узбекистана предложило ввести налог на технологические компании, предоставляющие услуги в интернете. Такая норма содержится в подготовленном Минфином проекте Налогового кодекса, который опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых актов, сообщает «Фергана».

По словам издания налог рассчитан на компании, которые оказывают физическим лицам услуги по размещению рекламы, предоставлению доступа к поисковым системам, ведению статистики, облачным сервисам, площадкам онлайн-торговли, услуги стриминговых сервисов. Такие услуги в узбекистанском сегменте интернета оказывают Google, Yandex, Alibaba, Netflix и другие компании.

Согласно проекту налогового кодекса с 1 января 2020 года они должны встать на учет в налоговом органе, сдавать ежемесячно отчетность через персональный кабинет налогоплательщика, рассчитывать и платить налог на добавленную стоимость. Объектом налогообложения признается оборот от реализации услуг в электронной форме на территории Узбекистана. Ставка налога составит 20%.

Ранее в Государственном налоговом комитете заявляли, что планируют ввести налог на «Яндекс.Такси», а также для лиц, осуществляющих онлайн-торговлю, в том числе в Facebook.

Напомним, что в 2017 году налог на иностранные интернет-компании уже появился в России. Там компании вроде Google и Apple обязали платить с онлайн-операций 18% НДС (с 2019 года 20%). О намерении ввести подобный налог заявляли в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.