В Грозном строится самый большой в РФ исламский научно-просветительский центр

Крупнейший в России исламский научно-просветительский центр имени видного религиозного деятеля, шейха Дауда-хаджи Хаджимусаева начали строить в Чечне, сообщает ТАСС.

Центр возводится в поселке Мичурина на въезде в столицу Чечни со стороны Аргуна.

"Это будет крупнейший в России научно-просветительский комплекс с мечетью на десятки тысяч молящихся, учебными кабинетами, служебными помещениями, исламской литературой, трудами по хадисоведению. Центр будет играть огромную роль в изучении работ великих имамов и ученых Ближнего Востока, Средней Азии, устазов и шейхов Чечни. В нем будут читать лекции известные во всем мире религиозные деятели", - отметил Кадыров.

Напомним, что как мы сообщали уже вчера, в Чечне в настоящее время строится более полусотни мечетей.