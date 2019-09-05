"Не могу согласиться с тем, что Турции нельзя иметь ядерное оружие" - Реджеп Эрдоган

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, для государств, обладающих ядерным оружием, недопустимо указывать Турции, может ли она приобретать атомное оружие.

Выступая в среду на встрече членов своей партии в центральной турецкой провинции Сивас, Эрдоган указал на недопустимость ситуации, при которой развитые страны, включая США и Россию, могут иметь ядерные боеголовки, а Турция - нет.

«У некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками, и не одна или две. Но у нас их не может быть. Я не могу с этим согласиться», - сказал Эрдоган, как сообщает агентство Reuters.

Президент Турции также привел в пример Израиль как региональную державу, имеющую военную ядерную программу.

«У нас есть Израиль рядом, почти как соседи. Они пугают [другие страны] тем, что обладают ими [ракетами с ядерными боеголовками]. Никто не смеет их трогать», - сказал он, сообщает Reuters.

Напомним, что ранее Турция подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, договор Организации Объединенных Наций, направленный на прекращение распространения атомного оружия по всему миру.

Сейчас эксперты и аналитики гадают, что вызвало «ядерные» комментарии Эрдогана в среду.

Хотя атомная электростанция действительно находится в стадии разработки в Турции, в последнее время не поступало сообщений о том, что страна стремится разработать ядерное оружие или сталкивается с противодействием своей ядерной программе.

Замечания Эрдогана прозвучали на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Ираном, частично из-за ядерной программы Тегерана.

В прошлом году Вашингтон вышел из многонационального соглашения, согласно которому Иран постепенно сокращал свою ядерную программу в обмен на ослабление международных санкций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель кампании «максимального давления» его администрации против Ирана - положить конец ядерным и баллистическим ракетным программам страны.

Также в прошлом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман вызвал гнев критиков, когда он сказал CBS News, что Эр-Рияд будет стремиться обладать ядерным оружием, если его разработает Тегеран.

Ряд аналитиков связывают заявление Эрдогана с недавнем выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По их мнению, выход США из ДЛРСМД дает сигнал многим странам, что правила игры изменились, и можно вооружаться — среди первых кандидатов на обладание ядерным оружием называют Южную Корею, Тайвань, Японию, Саудовскую Аравию и конечно же Турцию.

Впрочем, большинство экспертов склонны считать, что заявление Эрдогана было скорее риторическим возмущением общей несправедливостью в мире, в духе его прежних заявление о том, что «мир больше пяти». Создание собственно турецкого ядерного оружия остается крайне маловероятным решением — в первую очередь потому что для Турции не существует сегодня реальных угроз, требующих наличия дорогостоящей (и не только в финансовом смысле) программы по созданию ядерного оружия.