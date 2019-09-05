Талибы взорвали бомбу в укрепленном района Кабула около американского посольства

Громкий взрыв сегодня сотряс столицу Афганистана, в районе, в котором находится посольство США и другие дипломатические миссии. Сообщается, что имеются жертвы.

Взрыв произошел в четверг в Шаш-Дараке, сильно укрепленном районе, прилегающем к Зеленой зоне и являющемся местом расположения нескольких важных комплексов, включая Национальное управление безопасности, афганскую разведывательную службу.

Представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими сказал, что на главной дороге взорвалась автомобильная бомба, и полиция блокировала этот район. Талибы* взяли на себя ответственность за это нападение.

«Машины скорой помощи и спасатели срочно отправляются на место взрыва», - добавил он.

Три мертвых тела и 30 раненых были доставлены в близлежащую больницу имени Вазира Мухаммеда Акбара Хана, сообщил ее директор Гюль Ахмад Аюби.

Видеоматериалы и фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают, что несколько автомобилей и небольших магазинов разорваны на части, а полиция оцепила дорогу.

В результате другого теракта-самоубийства, организованного талибами, в восточной части Кабула в понедельник вечером, были убиты по меньшей мере 16 человек и ранены более 100 человек, почти все из которых являются мирными жителями.

Всплеск смертельного насилия накрывает столицу Афганистана даже после того, как США и талибы достигли соглашения «в принципе», согласно которому Пентагон выведет тысячи солдат из Афганистана в обмен на различные обещания безопасности от Талибана.

Главный переговорщик США по вопросу о мире в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что на этой неделе обе стороны разработали проект рамочного соглашения, в соответствии с которым войска США покинут пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания пакта.

Напомним, что в Афганистане насчитывается около 14 000 американских военнослужащих, дислоцированных на различных базах по всей стране.

Ожидается, что Халилзад встретится с должностными лицами Афганистана и НАТО, чтобы объяснить проект соглашения, который еще должен быть одобрен президентом США Дональдом Трампом.

* - запрещены в РФ