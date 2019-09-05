Младший сын Мухаммада Мурси внезапно скончался от сердечного приступа

Абдуллах Мурси, младший сын покойного президента Египта Мухаммада Мурси, скончался поздно вечером в среду от внезапного сердечного приступа, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источник в семье.

Источники сообщили, что Абдуллах Морси, которому было немного за двадцать лет, скончался в среду в больнице Оазис в Гизе на юго-западе столицы. До сих пор неизвестно, что могло вызвать инсульт. Министерство здравоохранения Египта еще не прокомментировало его смерть.

Несколько местных новостных сайтов сообщили о смерти Абдуллаха Мурси, заявив, что никаких подозрений в совершении убийства не было, и отметив, что сын Мурси страдал от нескольких предыдущих болезней и был опечален смертью своего отца.

Второй сын Мурси, Ахмед, сказал, что его младший брат Абдуллах ехал на своей машине и у него начались внезапные судороги. Он был немедленно доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

В последние годы Абдуллах Мурси несколько раз подвергался тюремному заключению. Он был обвинен в употреблении наркотиков, хотя сам он утверждал, что это ложные обвинения. В итоге он был оправдан.

Среди детей Мурси Абдуллах был самым откровенным критиком египетского правительства. Он также оказывал большую поддержку своему отцу и его защите во время суда и тюремного заключения.

После смерти своего отца Абдуллах прямо обвинил ряд египетских чиновников, которых он назвал "партнерами" Сиси "в убийстве президента мученика".

Он особенно обвинял действующего и бывшего министров внутренних дел Махмуда Тауфика и Махди Абдель-Гаффара, соответственно.

Напомним, что его отец также, как сообщается, умер от сердечного приступа во время судебного заседания. Смерть младшего сына Мурси, которому не было еще и 30 лет, также от сердечного приступа, выглядит как минимум подозрительно, и неизбежно вызывает вопрос — а не убийство ли это?