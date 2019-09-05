В Идлибе за четыре месяца убиты более 1000 мирных жителей

За четыре месяца боевых действий в Идлибской зоне деэскалации погибли 1089 мирных жителей, сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на пресс-конференции в Женеве.

По ее словам, в числе погибших в период с 29 апреля по 29 августа — 13 женщин и 304 ребенка.

«Из 1089 гражданских лиц — 1031 погиб в результате авиаударов и обстрелов населенных пунктов провинций Идлиб и Хама армией Башара Асада и его союзниками. От рук неправительственных формирований погибли 58 мирных жителей», — пояснила Верховный комиссар ООН.

Бачелет привлекла также внимание к тому факту, что с 29 апреля текущего года на северо-западе Сирии было разрушено 51 медицинское учреждение.

Верховный комиссар ООН назвала сирийский конфликт одной из крупнейших драм современности.

«Эта статистика наводит ужас, вызывает стыд. Ситуация глубоко трагична», — подчеркнула она, призвав ведущие державы мира и страны региона к отказу от разногласий с целью прекращения массовых убийств в Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.