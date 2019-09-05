Илларионов: Путин мечтает о православной империи (видео)

Бывший советник президента Владимира Путина в начале его правления Андрей Илларионов в своем интервью интернет-телевидению "Сотник ТВ" рассказал о том, как с 2008 года изменилось восприятие его бывшим начальником своих миссии и приоритетов (https://youtu.be/D0h42SRFHWU)

По мнению Илларионова, хотя Путин всегда пренебрежительно относился к политическим свободам и правам человека, до 2008 года ему была интересна экономика и он стремился к экономическому росту России, в чем сумел добиться определенных успехов. Однако с 2008 года (начала экономического кризиса) он полностью утратил к этому интерес и осознал своей миссией возрождение "исторической России", которую Илларионов характеризует как Российскую империю, объединяющую православные народы и страны: Россию, Украину (кроме Западной), Беларусь, Молдавию и Грузию.

Отметим в этой связи, что "Голос Ислама" пишет об этом уже много лет - с определенного момента, соответствующего избранию патриархом Кирилла Гундяева, власть в стране захватили не абстрактные чекисты, как было с начала нулевых годов, а конкретная клерикально-чекистская группировка, ориентированная на проект т.н. "Русского мира", предполагающий господство в нем РПЦ.