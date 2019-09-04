Саудовская Аравия даст Кыргызстану деньги на 27 школ

Саудовский Фонд развития выделит Кыргызстану 30 миллионов долларов США на строительство 27 новых школ. Об этом 3 сентября сообщило издание 24.Kg со ссылкой на директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбека Абдиева.

По словам Абдиева, в этом году к 1 сентября завершили строительство 15 школ. В списке аварийных остаются 17 школ, но лишь у одной из них здание заменят за счет саудовского фонда. На капитальный ремонт еще восьми уже выделены средства из бюджета, а по остальным составляется предпроектная документация.

Напомним, что в Кыргызстане со зданиями школ отмечаются существенные проблемы. Так недавно сообщалось, что в селе Кенеш Нарынской области детей пришлось перевести из школы в некие «мобильные дома» (что это такое, не уточняется). Школьное здание признано не просто аварийным, а опасным для жизни. В «мобильных домах» нельзя будет учиться после наступления холодов, поэтому сейчас власти срочно подыскивают капитальное здание для размещения школьников.

Но даже строительство новых школ не всегда решает проблему. В 2018 году дети из села Кызыл-Озгоруш Джалал-Абадской области начали учебный год в юртах, хотя перед этим в селе построили школу взамен аварийной. Но новое здание рассчитано лишь на 120 человек, хотя в селе проживает около 600 детей школьного возраста. С наступлением холодов детей перевели из юрт в это здание и ввели посменное обучение.

Напряженная обстановка со школами сохраняется даже в киргизской столице. Учебные заведения Бишкека перегружены вдвое в сравнении с проектной вместимостью. В этом году в столице ввели в эксплуатацию новую школу, построенную на средства российского «Газпрома». Однако городские власти не смогли принять школу на баланс, как планировалось изначально, поэтому она стала частной и платной.