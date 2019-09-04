В Чечне строят более полусотни мечетей

Настоящий бум возведения мечетей отмечается прямо сейчас в Чечне. Как сообщает телеканал «Грозный» со ссылкой на Духовное управление мусульман республики в настоящее время в разных городах и районах Чечни строятся более полусотни мечетей.

Согласно заявлению представителя чеченского муфтията, всего на стадии строительства в настоящее время находится 52 мечети, из них 12 джума-мечетей и около 40 джамаат-мечетей.

Помимо прочего начато строительство мечети в селе Майртуп, рассчитанной на пять тысяч человек. Мечеть с такой же вместимость скоро планируется открыть и в селении Автуры, кроме того полным ходом идет строительства и в поселке им. Мичурина в Грозном.

Также, двухтысячная мечеть возводится и в приграничном с Дагестаном селении Герзель-Юрт.