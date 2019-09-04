В Курдистане закрыли ресторан «Гитлер»

Службы безопасности Иракского Курдистана закрыли ресторан в провинции Духок и попросили владельца изменить спорное название заведения - «Гитлер».

Источник из Регионального правительства Курдистана (КРГ) рассказал ИА Kurdistan 24, что «нацизм и расизм не будут допускаться в автономном курдском регионе, и такие действия противоречат закону».

«Региональное правительство Курдистана не продвигает такую идеологию», — добавил источник.

Впрочем, вряд ли нацистскую идеологию продвигает и сам владелец, который признался местным СМИ, что избрал эпатажное название из чисто маркетинговых соображений, чтобы клиенты посещали его заведение.

Сотрудники начали снимать вывески с названием ресторана спустя несколько часов после решения КРГ.

Изображения ресторана, опубликованные в социальных сетях в начале этого месяца, вызвали возмущение, многие критиковали решение владельца магазина назвать свой магазин в честь диктатора Третьего Рейха.

Некоторые призвали правительство действовать немедленно и закрыть заведение, поскольку оно якобы не представляет собой «толерантность, которой известен курдский регион».

По данным Торгово-промышленной палаты Духок, нет никаких ограничений на имена, которые люди выбирают для своего бизнеса.