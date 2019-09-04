В Синьцзяне наблюдается резкий рост числа тюрем и заключенных

Правительство Китая создало обширную сеть лагерей перевоспитания и повсеместную систему наблюдения, чтобы контролировать и подчинять миллионы мусульманских меньшинств в регионе Синьцзян. Это широко известная сегодня информация, но издание The New York Times напоминает, что Китай также теперь обращается к более старому и более жесткому методу контроля: заполнению тюрем в Синьцзяне.

За последние два года в регионе на северо-западе Китая произошел рекордный рост числа арестов, судебных процессов и тюремных заключений, согласно анализу ранее не представленных официальных данных, опубликованному New York Times.

По мере того, как китайское правительство проводит кампанию по «обеспечению безопасности», которая в подавляющем большинстве случаев направлена ​​против меньшинств в Синьцзяне, использование тюрем ставит под сомнение даже ограниченную защиту прав ответчиков в Китае.

Суды в Синьцзяне в 2017 и 2018 годах приговорили к тюремному заключению или другим наказаниям в общей сложности 230 000 человек, что значительно больше, чем в любой другой период, зарегистрированный за последние десятилетия для региона.

Только в 2017 году суды Синьцзяна приговорили почти 87 000 обвиняемых, что в 10 раз больше, чем в предыдущем году, к тюремному заключению сроком на пять и более лет. Аресты увеличились в восемь раз; преследования в пять раз.

Эксперты, правозащитники и уйгурские активисты в изгнании говорят, что китайские чиновники отбросили элементарную защиту в своих действиях. Полиция, прокуроры и судьи в регионе работают в унисон, чтобы протаскивать приговоры, обслуживающие кампанию Коммунистической партии по искоренению «беспорядков» и превращению мусульман-уйгуров в сторонников партии.

Критики утверждают, что аресты часто основаны на неубедительных или преувеличенных обвинениях, а судебные процессы носят поверхностный характер, причем обвинительные приговоры выносятся в подавляющем большинстве случаев. После вынесения приговора заключенные сталкиваются с потенциальными злоупотреблениями и каторжными работами в переполненных, изолированных учреждениях.

«Очевидно, что мы видим удивительный скачок в цифрах», - говорит Дональд Кларк, профессор юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона, который специализируется на китайском праве.

«Невозможно представить, что, даже если бы судья в Синьцзяне хотел дать объективное обвинение подсудимому, такое возможно», - сказал профессор Кларк, который написал о массовых задержаниях в Синьцзяне. «Если у них нет массовых судебных процессов, то, по сути, они имеют в виду то, что судьи дают пустые документы полиции или прокурорам, чтобы они могли просто заполнить пробелы».

Синьцзян, как и другие части Китая, не раскрывает, сколько человек находится в тюрьмах, и региональное правительство не отвечает на вопросы о тюремном заключении и правовой статистике. Следует отметить, что не все люди, заключенные в тюрьмы в Синьцзяне, являются представителями мусульманских меньшинств, и не все обвинения являются безосновательными.

Однако волна арестов, судебных преследований и приговоров свидетельствует об огромном росте числа заключенных. В недавнем прошлом Китая, учитывая официальные отчеты за десятилетия, просто нет аналогов.

«Как будто все население считается виновным до тех пор, пока его невиновность не будет доказана», - сказал Шон Р. Робертс, антрополог из Университета Джорджа Вашингтона, который изучает уйгуров. «Эти лагеря и тюрьмы не уходят и служат предупреждением населению, что им лучше быть более лояльными к партии».

Показатели в Синьцзяне, в котором проживает 24,5 миллиона человек, намного превосходят сопоставимые китайские провинции. В отличие от него, Внутренняя Монголия, северо-восточный регион Китая, в котором проживает примерно такая же численность населения, включая большое этническое меньшинство, в прошлом году приговорила 33 000 человек.

Согласно экспертам, а также данным из районов Синьцзяна с преобладанием ханьцев, китайские жители в значительной степени защищены от волны задержаний. Аресты и обвинения в районах, находящихся в ведении Синьцзянского производственно-строительного корпуса - квази-военной администрации, контролирующей районы с 85-процентным населением ханьцев, - незначительно выросли или не изменились в 2017 году.

Увеличение числа заключенных в тюрьмах ставит под сомнение недавние заявления чиновников Синьцзяна о том, что большинство заключенных в лагерях перевоспитания - отдельной системе заключения - были освобождены.

Уйгурские активисты и иностранные уйгуры с родственниками в лагерях оспаривают утверждение Пекина о закрытии лагерей. Интервью и правительственные документы показывают, что бывшие заключенные лагеря могут быть подвергнуты принудительному труду или другим видам заключения.

Живущие за границей уйгуры, которые говорили с NYT, рассказали, что значительная часть людей, содержащихся в лагерях перевоспитания, попадают в тюрьмы, ссылаясь на сообщения от родственников, все еще находящихся в Синьцзяне. По их словам, задержанные были арестованы и осуждены после того, как следователи в лагерях решили, что они совершили преступления, и отправили их на уголовное расследование.

В отличие от лагерей перевоспитания, тюремное заключение требует судебного процесса, однако быстрого и грубого, включая обвинительный приговор и наказание. Тюрьмы находятся под более строгой охраной, чем лагеря перевоспитания, и ожидается, что заключенные также подвергаются идеологической обработке.

Последние данные подтверждают выводы китайских правозащитников, сделанные в прошлом году, о том, что каждый пятый арест в Китае в 2017 году проходил в Синьцзяне.

В том году прокуроры в Синьцзяне одобрили 227 261 арест, что в восемь раз больше, чем годом ранее, согласно недавно опубликованному официальному региональному ежегоднику. В 2018 году они одобрили дополнительные 114 023 ареста, говорится в годовом отчете областной прокуратуры. Общее количество арестов за эти два года было более чем на 70 процентов выше, чем совокупное общее количество за все предыдущие 10 лет.

Немногие обвиняемые освобождены как невиновные. Суды Синьцзяна завершили рассмотрение 147 272 уголовных дел в 2017 году, что более чем в четыре раза больше, чем годом ранее, согласно ежегоднику китайского законодательства. В прошлом году суды рассмотрели 74 348 дел. Только 22 человека объявлены невиновными.

Результатом стало резкое увеличение числа заключенных в регионе.

В 2018 году суды Синьцзяна приговорили 133 198 человек к уголовным наказаниям, даже больше, чем в предыдущем году. Многим из осужденных грозит много лет тюрьмы.

Некоторые получают смертные приговоры, хотя их число не известно общественности. Китай не публикует статистические данные о казнях, которые, по оценкам международных правозащитных групп, превышают показатели любой другой страны.

Число заключенных в лагерях перевоспитания, которые попадают в тюрьмы, также неясно. В интервью The Times многие уйгуры и казахи, покинувшие Китай, сказали, что им сообщили о родственниках, заключенных в тюрьму, иногда после содержания в лагерях. Из 24 этнических казахов, опрошенных в январе, шесть сказали, что члены семьи находились в заключении с 2017 года.

Вокруг городов и поселков по всему Синьцзяну стоят огромные тюрьмы, многие из которых лишь недавно построены. Бюджет областной тюремной администрации почти удвоился в 2017 году, и многие тюрьмы в Синьцзяне расширились, опубликовав онлайн-объявления о строительстве.

Несмотря на это, тюремная система в Синьцзяне едва справляется с потоком новых заключенных.

В сообщениях Радио Свободная Азия, базирующейся в Вашингтоне новостной службы, чья уйгурская служба широко освещает Синьцзян, описываются поезда, полные заключенных, отправленных из этого региона в тюрьмы в других частях Китая.

Правительство Синьцзяна не подтвердило эти сообщения. Но есть и другие признаки резкого увеличения численности заключенных в регионе.

«Вместе мы пережили самый трудный, самый рискованный и самый сложный период в истории тюрем в Синьцзяне», - говорится в сообщении регионального тюремного руководства в 2017 году, в котором выражается благодарность сотням тюремных офицеров, переведенных из других китайских провинций для борьбы с растущим числом заключенных.

Анализ спутниковых снимков с 23 мест возможных тюрем в Синьцзяне, найденных Шоном Чжаном, выпускником юридического факультета в Канаде, который изучал секьюритизацию в регионе, выявил строго охраняемые места содержания под стражей. Невозможно быть уверенным, являются ли они тюрьмами, центрами содержания под стражей подозреваемых в совершении преступлений, перевоспитательными лагерями строгого режима или комбинацией таких учреждений.

Они состоят из многочисленных стен и заборов, высоких сторожевых башен и охраняемых зданий с доступом к стенам. Девять из этих объектов были построены с 2016 года, а 12 ранее построенных объектов были расширены за счет новых зданий.

Когда в прошлом месяце журналисты NYT пытались увидеть один из таких объектов на окраине пустыни Хотан, на юге Синьцзяна, охранники остановили их. Они утверждали, что дорога была опасной из-за силовых кабелей, которые они только что перебросили через нее. Когда журналисты пробовали другой маршрут, полицейские перекрыли контрольно-пропускной пункт, используя дорожные конусы.

«Я просто скажу вам, что это закрытая дорога», - сказал офицер.