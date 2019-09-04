ООН критикует перемещение тысяч иракских беженцев

Организация Объединенных Наций в понедельник раскритиковала иракские власти за перемещение около 1600 человек из лагерей в места их происхождения, заявив, что такое возвращение может поставить их жизни под угрозу.

Репатрианты, которые бежали от насилия во время и после захвата группировкой ИГИЛ* в 2014 году участков Ирака, искали убежища в лагерях для перемещенных лиц в северной провинции Ниневия.

С 23 августа иракские власти перевели около трехсот семей, по оценкам, около 1600 человек, из трех лагерей в их провинции происхождения.

Перемещение произошло, несмотря на опасения гуманитарных групп о том, что у семей нет домов или доступа к услугам, а их родные общины могут стать объектами предполагаемой связи с ИГИЛ.

ООН заявила, что репатрианты в понедельник «выразили опасения, что по возвращении им будут угрожать, и, как сообщается, им поступали телефонные звонки с угрозами в районах их происхождения, предупреждающие о возвращении».

«Несмотря на такие опасения, сотрудники сил безопасности конфисковали гражданские удостоверения личности (перемещенных лиц), сообщив семьям, что их документы будут возвращены только после того, как они сядут на колонну», - говорится в заявлении.

Более 1,6 миллиона человек остаются вынужденными переселенцами в лагерях, недостроенных постройках или арендованных квартирах по всему Ираку, спустя почти два года после того, как страна объявила о победе над ИГИЛ.

Правительство подчеркнуло, что его политика заключается в том, чтобы все перемещенные лица возвращались домой, и чтобы закрыть лагеря.

На прошлой неделе журналисты AFP стали свидетелями перемещения из лагеря Хаммам аль-Алил в провинции Ниневия сотен иракцев, родом из Киркука, на юге страны.

Женщины и дети, некоторые из которых плакали, были загружены в автобусы силами безопасности. Некоторые говорили, что не знают, куда их везут.

Перемещения часто происходили "с небольшим уведомлением или очевидным планированием", сказала в понедельник иракский координатор ООН по гуманитарным вопросам Марта Руедас.

«Я обеспокоена отсутствием организации и развитой связи с пострадавшими общинами и гуманитарными партнерами», - сказала она.

В некоторых случаях, по словам ООН, силы безопасности отказывали семьям во въезде в лагеря в их родных провинциях, перемещая их во второй раз.

В худшем случае отмечено насилие в отношении репатриантов, как было в лагере Басатин в мухафазе Салахаддин в Ираке, когда в лагерь кто-то бросил три ручные гранаты. Это случилось в воскресенье, на следующий день после прибытия 150 перемещенных семей из Ниневии.

«Гранаты не причинили ущерба, травмы или жертвы, но являются причиной серьезной обеспокоенности за безопасность жителей лагеря», - сказали в ООН.

Другие правозащитные организации уже забили тревогу, в том числе Amnesty International, которая назвала возвращение «преждевременным» и призвала иракские власти немедленно остановить процесс.

Норвежский совет по делам беженцев призвал правительство удвоить усилия по примирению, чтобы излечить давнюю обиду от борьбы с ИГИЛ.

* - запрещены в РФ