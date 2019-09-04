Экономика Турции возможно идет на поправку

Лучшие экономические данные, чем ожидалось, на этой неделе показали, что Турция, возможно, прошла порог болезненного спада, который оставил миллионы людей без работы, и вызвал негативную реакцию избирателей на правящую партию президента Реджепа Тайипа Эрдогана на общенациональных муниципальных выборах в начале этого года. Об этом пишет Al-Monitor.

Во вторник официальные данные показали, что инфляция достигла 15% в августе - самый низкий уровень за более чем год, обойдя прогноз в 15,5%. Ослаблению способствовало снижение цен на транспорт, одежду и продукты питания, сообщает государственное статистическое агентство Турции.

Данные, опубликованные в понедельник, показали, что валовой внутренний продукт вырос на 1,2% во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в то время как прогноз Bloomberg предполагал лишь 0,4%. Агентство заявило, что экономической активности помогли правительственные расходы и экспорт, последний подскочил на 8% за этот период.

В годовом исчислении экономика сократилась на 1,5% во втором квартале, но должна возобновить рост во второй половине года, по сравнению с низким уровнем прошлого года, когда производство было особенно слабым, считают экономисты. Эта новость ослабила тревогу, что экономика в 750 миллиардов долларов может испытать «двойную рецессию» с очередным сокращением после короткой рецессии в начале этого года.

«Показатель роста ВВП Турции во втором квартале снова превзошел ожидания, и ей удалось избежать модели «W»- или повторного входа в рецессию», - говорит главный экономист BBVA Research Альваро Ортис Видаль-Абарка. «Эти данные увеличивают вероятность положительного роста в 2019 году, учитывая сильный положительный эффект отныне».

Оптимистичные новости говорят о том, что страна возможно преодолела худшие экономические потрясения, вызванные валютным кризисом в августе 2018 года, когда опасения по поводу экономической и внешней политики Эрдогана побудили инвесторов покинуть турецкие рынки. Опросы общественного мнения до выборов мэра 31 марта показали, что экономика была главной заботой избирателей, и партия Эрдогана потеряла ряд мест, в том числе в Стамбуле и столице Анкаре.

«Благодаря нашей борьбе с инфляцией и нашей политике, которая ставит во главу угла здоровый рост, мы достигнем наших целей на конец года во всех областях», - написал министр финансов Берат Албайрак.

Турция планирует рост в 2,3% и инфляцию на уровне 5% к концу 2019 года. Хотя эти цели все еще кажутся неуловимыми, набор данных на этой неделе позволит центральному банку снизить процентные ставки на своем следующем заседании 12 сентября. Инфляция неизбежно будет ниже, чем в годовом исчислении, потому что ее уровень в конце 2018 года слишком резко ускорился и вышел на 15-летний максимум в 25% в октябре 2018 года.

Глава Цетробанка Мурат Уйсал сократил ставки на рекордные 425 базисных пунктов на последнем заседании в июле, менее чем через три недели после вступления в должность. Его предшественник, Мурат Четинкая, был бесцеремонно уволен после поддержания высоких процентных ставок, чтобы защитить лиру, которая потеряла треть своей стоимости с начала 2018 года.

В то время Эрдоган сказал членам своей партии, что Четинкая, чей пост по идее должен быть независим от политического влияния, был уволен, потому что он бросил вызов приказам снизить процентные ставки, дабы снизить инфляцию, - неортодоксальная теория, которая противостоит широко распространенной позиции, согласно которой более высокий процент это именно то, что сдерживает инфляцию.

С тех пор главный экономист ЦБ и другие высокопоставленные чиновники также были уволены после того, как Эрдоган пообещал провести капитальную реконструкцию банка. Усиление президентского контроля над экономикой является частью усилий Эрдогана по полной консолидации власти в его президентство.

Турция присоединяется к другим развивающимся рынкам, а также Федеральному резерву США и Европейскому центральному банку в снижении ставок для ускорения роста на фоне признаков замедления мировой экономики. Но некоторые инвесторы обеспокоены тем, что банк Турции, подталкиваемый Эрдоганом, может снижать ставки слишком быстро, попав в неприятную ситуацию, если инфляция останется по прежнему высокой в ближайшие месяцы.

На данный момент замедление инфляции является «отражением, я думаю, депрессивного состояния внутреннего спроса. Фирмам просто не хватает ценовой силы», - пишет Тимоти Эш из BlueBay Asset Management в исследовательской записке.

«Эрдоган всегда везучий политик - и глобальный цикл смягчения, а также более низкие цены на нефть и энергоносители, которые сопровождаются более слабым глобальным ростом, безусловно, помогают здесь», - сказал Эш.

Некоторые аналитики подвергли сомнению данные о ВВП, сообщает Financial Times. Например, данные государственного статистического управления показали, что расходы турецких семей сократились только на 1,1%, что помогло ограничить годовой спад во втором квартале, но другие данные о потребителях, включая импорт потребительских товаров, указывают на то, что семьи тратят еще меньше. Другие данные, в том числе рост безработицы, замедление кредитования в банках и профицит счета текущих операций, указывают на замедление экономики.

Даже замедление инфляции предполагает, что потребители должны тратить меньше. Тем не менее, домохозяйства в Турции все еще сталкиваются с новыми и неприятными повышениями цен. В конце прошлой недели правительство подняло цены на природный газ для домашних хозяйств на 15%, в результате чего общий рост за последний год составил 54%. Один из пользователей Твиттера на это заметил, что свитеров может не хватить, чтобы согреть турок, но, по крайней мере, инфляция может сделать их дешевле.

Отметим, что главные политические результаты в итоге будет иметь не цифра роста ВВП, а именно благосостояние турецких граждан. Ведь если даже ВВП Турции будет нестись вверх, а простые турки не почувствуют это на своем кошельке, никакие цифры не помогут избавиться от впечатления экономического падения.