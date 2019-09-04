ФИФА представила эмблему ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный логотип чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

По словам представителей ФИФА, эмблема использует символы арабской культуры, в частности, элементы традиционных шерстяных шалей, которые носят в странах Персидского залива. Также логотип символизирует изгибы песчаных дюн, знак бесконечности и цифру восемь — это количество стадионов, где пройдут матчи чемпионата.

Впрочем, наблюдатели говорят, что важны не столько детали эмблемы, сколько более широкая символика сроков ее запуска — 3 сентября, годовщина получения Катаром независимости от Британии.

Эмблема была представлена одновременно в 24 крупных городах мира, включая Лондон, Йоханнесбург, Мехико, Мумбаи, Париж и Сеул.

Напомним, что Катар станет первой арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Из-за особенностей местного климата турнир впервые пройдет не летом, а осенью и зимой — с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В нем примут участие 32 сборных.