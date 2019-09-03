Религиями Узбекистана будет заведовать бывший чекист

Новым главой комитета по делам религий при правительстве Узбекистана стал Абдугафур Ахмедов, который раньше работал в Службе государственной безопасности (СГБ). Об этом сообщает Kun.uz.

По данным хокимията (администрации) Сурхандарьинской области, Ахмедов ранее работал начальником областного управления СГБ.

Бывший глава Комитета по делам религий Жасур Акромов занимал эту должность с апреля 2018 года. О его увольнении СМИ сообщили 31 августа.

Вместе с Акромовым был уволен и его заместитель — директор Информационно-аналитического центра по изучению религиозно-социальных процессов Нуриймон Абулхасан. Позже Kun.uz со ссылкой на свои источники объявил, что Абулхасан назначен начальником Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом Министерства внутренних дел Узбекистана. По сообщению пресс-службы Минюста, кресло директора Информационно-аналитического центра занял Дильшод Эшнаев, также выходец из спецслужб.

Напомним, что Комитет по делам религий при Кабинете министров Узбекистана был создан в марте 1992 года для решения вопросов, связанных с деятельностью религиозных организаций. В частности, он участвует в разработке проектов нормативно-правовых актов, касающихся свободы совести и деятельности религиозных организаций, организовывает хадж и умру (большое и малое паломничество) для узбекистанцев, контролирует лицензирование религиозных образовательных учреждений, занимается анализом литературы и материалов СМИ на религиозную тематику. Тот факт, что на такое место назначают бывшего чекиста, возможно нам многое говорит о том, как власти Узбекистана видят управление религиозными общинами страны.