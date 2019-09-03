Таджикистан ужесточает наказание за пытки

Правительство Таджикистана направило в парламент проект поправок в Уголовный кодекс, согласно которому наказание за пытки будет ужесточено. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на нижнюю палату парламента Таджикистана.

В случае принятия поправок обвиняемым в пытках грозит от пяти до семи лет заключения. Раньше за такое преступление давали срок от двух до пяти лет тюрьмы.

Ранее, 25 июля, Комитет ООН по правам человека объявил о своих заключительных рекомендациях Таджикистану по выполнению Международного Пакта о гражданских и политических правах. В ООН призвали Душанбе искоренить пытки в тюрьмах, отказаться от применения насилия в целях получения признательных показаний и обеспечить гуманное обращение со всеми заключенными при любых обстоятельствах. Рекомендации были сделаны по итогам отчета официальной таджикской делегации, возглавляемой генпрокурором Юсуфом Рахмоном, на 126-й сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве 2-3 июля.

Официальный Душбанбе разработал Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы. Он касается расследования случаев пыток, наказания за их применение, усиления деятельности Уполномоченного по правам человека в Таджикистане, основных правовых гарантий жертвам, доступа к независимому адвокату, проверки мест лишения свободы, условий содержания под стражей, независимого механизма принятия и рассмотрения жалоб на пытки, предоставления компенсации и реабилитации.

Не секрет, что Таджикистане все еще распространена практика пыток. В 2018 году членами Коалиции против пыток в стране было зарегистрировано 44 обращения о применении насилия. Последний такой громкий случай произошел 31 марта. Два сотрудника милиции задержали мужчину за справление нужды в общественном месте. Его жестоко избили в ОМВД. Однако через несколько месяцев дело закрыли. В августе выяснилось, что милиционеры снова вернулись к работе.